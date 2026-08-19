“NEMOJTE, DOBRO RAZUMITE PORUKU” Izrael sručio rakete na bazu u Siriji, Turci se zaledili - Netanjahu zapretio ratom Erdoganu

PREMIJER Benjamin Netanjahu izjavio je u podkast intervjuu u sredu da Izrael neće tolerisati tursko vojno jačanje „koje se spušta ka jugu, jer nam predstavlja pretnju“.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

Ovi komentari usledili su dan nakon što je IDF gađao vazdušnu bazu u blizini Idliba, koja se nalazi oko 300 kilometara od granice Izraela sa Sirijom.

Netanjahu je upozorio Tursku na takvu vojnu aktivnost u Siriji.



- Nemojte - rekao je na engleskom.

- Poruka je preneta, ali očigledno je nisu čuli, pa smo se postarali da je sada bolje razumeju - rekao je on, preneo je Tajms of Izrael.