“NEMOJTE, DOBRO RAZUMITE PORUKU” Izrael sručio rakete na bazu u Siriji, Turci se zaledili - Netanjahu zapretio ratom Erdoganu
PREMIJER Benjamin Netanjahu izjavio je u podkast intervjuu u sredu da Izrael neće tolerisati tursko vojno jačanje „koje se spušta ka jugu, jer nam predstavlja pretnju“.
Ovi komentari usledili su dan nakon što je IDF gađao vazdušnu bazu u blizini Idliba, koja se nalazi oko 300 kilometara od granice Izraela sa Sirijom.
Netanjahu je upozorio Tursku na takvu vojnu aktivnost u Siriji.
- Poruka je preneta, ali očigledno je nisu čuli, pa smo se postarali da je sada bolje razumeju - rekao je on, preneo je Tajms of Izrael.
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