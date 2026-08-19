Svet

“NEMOJTE, DOBRO RAZUMITE PORUKU” Izrael sručio rakete na bazu u Siriji, Turci se zaledili - Netanjahu zapretio ratom Erdoganu

Симеуновић А. Милош

19. 08. 2026. u 21:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMIJER Benjamin Netanjahu izjavio je u podkast intervjuu u sredu da Izrael neće tolerisati tursko vojno jačanje „koje se spušta ka jugu, jer nam predstavlja pretnju“.

“НЕМОЈТЕ, ДОБРО РАЗУМИТЕ ПОРУКУ” Израел сручио ракете на базу у Сирији, Турци се заледили - Нетанјаху запретио ратом Ердогану

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

Ovi komentari usledili su dan nakon što je IDF gađao vazdušnu bazu u blizini Idliba, koja se nalazi oko 300 kilometara od granice Izraela sa Sirijom.

Netanjahu je upozorio Tursku na takvu vojnu aktivnost u Siriji.

- Nemojte - rekao je na engleskom. 

- Poruka je preneta, ali očigledno je nisu čuli, pa smo se postarali da je sada bolje razumeju - rekao je on, preneo je Tajms of Izrael.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao