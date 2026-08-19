Svet

UN SE DIGLE NAKON SKANDALOZNE IZJAVE MINISTRA ODBRANE: Skandal, osuđujemo nedvosmisleno

Симеуновић А. Милош

19. 08. 2026. u 21:55

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GENERALNI sekretar UN Antonio Gutereš oštro je osudio izjave krajnje desnog ministra za nacionalnu bezbednost Itamara Ben Gvira, koji je sugerisao da bi Izrael trebalo da svake noći u Gazi ubije „30 ili 40“ ljudi.

УН СЕ ДИГЛЕ НАКОН СКАНДАЛОЗНЕ ИЗЈАВЕ МИНИСТРА ОДБРАНЕ: Скандал, осуђујемо недвосмислено

Foto: K-PHOTOS/Alamy/Profimedia

- Ove izjave su užasavajuće. One su skandalozne, dehumanizujuće i opasne. Osuđujemo ih nedvosmisleno - izjavio je portparol Gutereša Stefan Dižarik, prenosi Tajms of Izrael.

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