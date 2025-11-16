PIJETE VODU SA LIMUNOM BAŠ SVAKI DAN? Evo šta se dešava sa vašim telom

PIJENjE dovoljno vode je jedan od najvažnijih koraka za očuvanje zdravlja, ali mnogima je teško da unesu preporučenih 9 do 13 čaša dnevno.

Foto: Profimedia

Dodavanje limuna može da poboljša ukus, podstakne vas da pijete više i istovremeno donese niz zdravstvenih koristi, piše Health.com.

U nastavku pročitajte koje su najvažnije prednosti vode sa limunom, ali i kada je treba konzumirati oprezno.

Podstiče hidrataciju

Mnogim ljudima ukus obične vode nije privlačan, zbog čega piju manje nego što bi trebalo. Limun može da učini vodu osvežavajućom i ukusnijom, što je jednostavan način da povećate unos tečnosti.

To je posebno važno za starije osobe, jer se procenjuje da je 17 do 28 odsto njih hronično dehidrirano, što može dovesti do brojnih zdravstvenih komplikacija.

Poboljšava varenje

Limunska kiselina podstiče stvaranje želudačne kiseline koja pomaže u razgradnji hrane. Jedna studija pokazala je da voda sa limunom, konzumirana pre obroka, može da podstakne peristaltiku, odnosno kontrakcije koje pomeraju hranu kroz digestivni sistem.

Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja.

Foto Shutterstock

Može da smanji rizik od kamena u bubrezima

Limunska kiselina pomaže u sprečavanju stvaranja određenih vrsta kamena u bubrezima zbog čega se voda sa limunom često preporučuje kao mera opreza.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama voda sa limunom možda nije dovoljna da u potpunosti spreči ovaj problem. Ako ste skloni formiranju kamenaca, važno je da se posavetujete sa lekarom.

Povećava unos vitamina C

Limun je odličan izvor vitamina C. Čaša vode sa sokom jednog limuna može da obezbedi oko 21 odsto preporučene dnevne doze ovog važnog antioksidansa. Vitamin C podržava imunitet i poboljšava apsorpciju gvožđa iz hrane.

Foto: Free Images Pixabay

Zdravija alternativa zaslađenim napicima

Zaslađeni napici povezani su sa gojenjem, dijabetesom tipa 2, bolestima srca, gihtom, masnom jetrom i karijesom. Zamenom gaziranih sokova ili sportskih napitaka vodom sa limunom možete značajno smanjiti unos dodatog šećera i time doprineti boljem zdravlju.

Može pomoći pri regulaciji telesne težine

Voda sa limunom nije čarobno rešenje za mršavljenje, ali može biti koristan dodatak zdravim navikama. Analiza 13 studija pokazala je da su učesnici koji su četiri nedelje konzumirali citruse ili njihove ekstrakte u proseku izgubili oko 1.3 kilograma.

U kombinaciji sa uravnoteženom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću, voda sa limunom može da pruži blag, ali pozitivan efekat.

Foto Pixabay free images

Pofdtiče bolju apsorpciju kalcijuma

Istraživanja sugerišu da voda sa limunom može fs poboljša korišćenje kalcijuma iz suplemenata. U jednom istraživanju, žene u postmenopauzi koje su 11 meseci pile vodu sa limunom uz dodatke kalcijuma apsorbovale su više ovog minerala, što bi moglo pomoći u prevenciji osteoporoze.

Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se ovi rezultati potvrdili.

Moguće nuspojave

Uprkos brojnim prednostima, voda sa limunom nije idealna za svakoga. Zbog svoje kiselosti može:

Nagristi zubnu gleđ

Izazvati stomačne tegobe

Pogoršati simptome gorušice i GERB-a

Iritirati afte u ustima

Kod nekih osoba podstaći migrene

Ako primetite neprijatne simptome, smanjite učestalost ili koncentraciju limunovog soka.

(Index.hr)

