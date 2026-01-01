LAVOVSKA BORBA PREDSEDNIKA DONELA DOBRE REZULTATE: NIS dobio licencu - U vremenima kada su pritisci najveći, vidi se i ko ima najveću snagu

LAVOVSKA borba predsednika Srbije Aleksandra Vučić donela je sinoć svima u našoj zemlji najbolju moguću vest za početak nove godine - Amerikanci su produžili operativnu licencu NIS.

Foto: Tanjug/Profimedia

Uskoro kreće redovno snabdevanje preko JANAF-a, a u kratkom roku biće normalizovano i snabdevanje na pumpama NIS.

Sve ono što je Srbiji sankcijama oduzeto sad se vraća u normalu, mada je država bila toliko spremna da je uspela da izdrži puna 83 dana bez kapi nafte, samo iz rezervi.

Ovo je još jedan dokaz da je predsednik Srbije politički virtuoz koji se hvata u koštac na najozbiljnijim problemima i reševa ih na korist naroda i države.

Podsetimo - predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije tokom dana obavio važne razgovore sa Vašingtonom. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović obelodanila je kasnije u toku dana da je NIS dobio operativnu licencu.

- Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem diplomatskom borbom, uspeli smo gotovo nemoguće Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada! Živela Srbija - rekla je ministarka na svom Instagram profilu.

Foto: Profimedia

Povodom ove dobre vesti od jutros se na svom zvaničnom Instagram profilu oglasio i ministar finansija Siniša Mali, koji je istakao da se upravo u vremenima kada su pritisci najveći, vidi i ko ima najveću snagu.

"Pred sam kraj ove izazovne godine, dobili smo dobre vesti - kompanija NIS dobila je licencu američkog OFAC-a da nastavi da radi do 23. januara, što samim tim znači i da rafinerija u Pančevu nastavlja sa radom.

Ove dobre vesti usledili su nakon razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa zvaničnicima u Vašingtonu, ali i nakon ozbiljne diplomatske borbe koju sve vreme predsednik vodi. To je politika kojom se štite nacionalni interesi i to u složenim međunarodnim okolnostima.

Iako je danas već 84 dan kako ni kap sirove nafte nije ušla u našu zemlju, građani to nisu osetili, a Srbija je sve to uspela da izdrži.

Kada su pritisci najveći, tada se vidi i ko ima najveću snagu", naveo je ministar Mali na svom zvaničnom Instagram profilu.