DETALJNA PROGNOZA ZA PRVE DANE 2026. GODINE: Oglasio se RHMZ rano jutros

В. Н.

01. 01. 2026. u 08:42

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji pre podne umereno do potpuno oblačno u Vojvodini i na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada.

ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ЗА ПРВЕ ДАНЕ 2026. ГОДИНЕ: Огласио се РХМЗ рано јутрос

Foto freepik.com

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 3 do 10 stepeni.

Već za vikend hladno sa snegom

U petak promenljivo oblačno sa umerenim i jakim južnim vetrom koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine i osetno toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 12 stepeni. Kiša se očekuje samo u Vojvodini, kao i ponegde na istoku zemlje.

Foto: V.Mitrić

U subotu pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severni i severozapadni pravac, pa se u drugom delu dana na severu i zapadu Srbije očekuje i prelazak kiše u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 13 stepeni.

U nedelju i početkom sledeće sedmice oblačno i hladno sa padavinama u svim predelima.

U većem delu zemlje sa snegom uz formiranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, a samo se na krajnjem jugu očekuje malo toplije vreme pa će u nižim predelima padati uglavnom kiša, a tek krajem perioda i sneg. 

BONUS VIDEO: NARODNO VESELjE: Beograđani slave doček Nove 2026. u Skadarliji

U SRBIJI će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, a pored slabog i umerenog južnog i jugozapadnog vetra temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

01. 01. 2026. u 00:05

