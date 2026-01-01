DETALJNA PROGNOZA ZA PRVE DANE 2026. GODINE: Oglasio se RHMZ rano jutros
PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji pre podne umereno do potpuno oblačno u Vojvodini i na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada.
Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 3 do 10 stepeni.
Već za vikend hladno sa snegom
U petak promenljivo oblačno sa umerenim i jakim južnim vetrom koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine i osetno toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 12 stepeni. Kiša se očekuje samo u Vojvodini, kao i ponegde na istoku zemlje.
U subotu pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severni i severozapadni pravac, pa se u drugom delu dana na severu i zapadu Srbije očekuje i prelazak kiše u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 13 stepeni.
U nedelju i početkom sledeće sedmice oblačno i hladno sa padavinama u svim predelima.
U većem delu zemlje sa snegom uz formiranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, a samo se na krajnjem jugu očekuje malo toplije vreme pa će u nižim predelima padati uglavnom kiša, a tek krajem perioda i sneg.
