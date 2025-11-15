BEZVOLJNI STE I SAMO VAM SE SPAVA TOKOM JESENI? Ovo su načini da prebrodite umor

ZIMSKI meseci donose kratke dane, hladnoću i manje sunčeve svetlosti, a mnogi tada osećaju pad energije, pospanost ili manjak motivacije. Taj osećaj nije nimalo neobičan — zimska tromost ima stvarne biološke uzroke.

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih, svakodnevnih navika može značajno ublažiti umor i pomoći telu da se lakše prilagodi sezoni, piše Times of India.

Manje sunčeve svetlosti remeti naš biološki sat

Sunčeva svetlost ključna je za regulaciju cirkadijalnog ritma — unutrašnjeg biološkog sata koji određuje kada treba da spavamo, a kada da budemo budni.

Zimi je svetlosti manje, pa telo proizvodi više melatonina, hormona koji podstiče pospanost.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu BMC Public Health, manjak dnevne svetlosti povećava pospanost tokom dana i istovremeno narušava kvalitet noćnog sna.

Dug boravak u zatvorenom prostoru dodatno pogoršava ovaj problem.

Jednostavne navike poput otvaranja zavesa odmah nakon buđenja ili kratke jutarnje šetnje mogu pomoći da mozak brže prepozna početak dana i vrati se u svoj prirodni ritam.

Nizak nivo vitamina D dodatno pojačava umor

Vitamin D nastaje kada je koža izložena sunčevoj svetlosti, pa je zimi njegov nivo često niži. Nedostatak ovog vitamina povezuje se sa umorom, slabošću mišića i padom raspoloženja, a može doprineti i razvoju simptoma sezonskog afektivnog poremećaja (SAD).

Da biste održali zdrav nivo vitamina D:

Provedite bar kratko vreme napolju kad god je moguće.

Jedite masnu ribu, jaja i obogaćene mlečne proizvode.

Uzimajte suplemente samo po preporuci lekara.

Zimsko vreme može narušiti kvalitet sna

Iako duže noći mogu podstaći raniji odlazak na spavanje, kvalitet sna zimi često opada.

Ako je soba previše topla ili hladna, san može postati plitak i isprekidan.

Stručnjaci savetuju da spavaća soba bude hladnija, mračna i tiha, te da idete na spavanje i budite se u isto vreme, čak i vikendom.

Dosledan ritam pomaže stabilizaciji energije tokom dana.

Manjak svetlosti utiče i na raspoloženje

Zimi opada nivo serotonina, neurotransmitera koji reguliše sreću i koncentraciju. Niži serotonin može izazvati tromost, gubitak motivacije i promene raspoloženja.

Pomažu vrlo jednostavne navike:

Održavajte društvene kontakte.

Slušajte muziku koja vas opušta.

Idite u kratke šetnje ili se lagano istežite.

Telesna aktivnost prirodno podiže serotonin i smanjuje zimsku potištenost.

Ishrana i navike koje vraćaju energiju

Teški, ugljenim hidratima bogati obroci mogu povećati pospanost, zato je zimi važno birati hranu koja postepeno otpušta energiju.

Najbolji izbor su ovsene pahuljice, jaja, sočivo, zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi i citrusi.

Ne zaboravite ni hidrataciju – dehidracija se često "maskira" kao umor.

Ako možete, izbegavajte kofein kasno popodne, da ne biste poremetili san.

Male promene koje prave veliku razliku

Ujutru se odmah izložite prirodnom svetlu.

Vežbajte redovno, makar i lagano.

Održavajte spavaću sobu hladnom.

Jedite uravnotežene obroke.

Provodite vreme na otvorenom kad god možete.

Ako umor traje nedeljama ili se jave dodatni simptomi poput lošeg raspoloženja, gubitka apetita ili problema s koncentracijom, važno je razgovarati sa lekarom — kako biste isključili nedostatak vitamina ili poremećaje poput hipotireoze.

