OTKRIVANJE SINDROMA HRONIČNOG UMORA: Naučnici razvili prvi precizan test krvi

NAUČNICI su napravili veliki korak u medicini tako što su razvili prvi pouzdan test krvi za otkrivanje sindroma hroničnog umora.

Foto Pixabay free images

Istraživanje bi moglo doneti nadu pacijentima koji boluju od mijalgičnog encefalomijelitisa (ME), poznatog i kao sindrom hroničnog umora (ME/CFS). Ipak, deo stručne javnosti smatra da su potrebna dodatna istraživanja.

Sindrom hroničnog umora sve više uzima maha širom sveta, i njegovo dijagnostikovanje, kao i praćenje je veliki izazov za lekare i pacijente. Naučnici sada tvrde da su razvili prvi test krvi koji može pouzdano da dijagnostikuje ovaj poremećaj. Trenutno ne postoji laboratorijski test za ovaj sindrom i dijagnoza se postavlja na osnovu simptoma, što često dovodi do pogrešnih ili zakasnelih dijagnoza koje se utvrđuju tek nakon godina.

-ME/CFS je ozbiljna i često onesposobljujuća bolest koju karakteriše izuzetan umor koji se ne ublažava odmorom. Znamo da neki pacijenti imaju osećaj da ih medicinski sistem ignoriše ili da im se govori da je njihovo oboljenje 'samo u glavi'. Pošto do sada nije bilo pouzdanog testa, mnogi su ostali nedijagnostikovani ili pogrešno dijagnostikovani godinama, ističe glavni istraživač studije, sa Medicinske škole Univerziteta Istočne Anglije u Noriču.

Cilj je bio da se razvije jednostavan test krvi koji bi mogao da potvrdi dijagnozu: "Naše otkriće omogućava razvoj jednostavnog i preciznog testa koji bi mogao znatno da ubrza postavljanje dijagnoze i omogući pacijentima raniju podršku i efikasnije lečenje".

Istraživači su analizirali način na koji je DNK savijena u ćelijama pacijenata sa ME/CFS, što bi moglo predstavljati karakterističan biološki trag bolesti. Uzeti su uzorci krvi od 47 pacijenata sa teškim oblikom ME/CFS i 61 zdrave osobe, nakon čega je otkriven jedinstven obrazac koji se pojavljuje isključivo kod obolelih, ali ne i kod zdravih ljudi na osnovu čega je razvijen test.

Test ima osetljivost od 92 odsto (verovatnoću da će rezultat biti pozitivan kod obolelih) i specifičnost od 98 odsto (verovatnoću da će rezultat biti negativan kod zdravih osoba).

-Ovo je veliki korak, jer prvi put imamo jednostavan test krvi koji može pouzdano da identifikuje ME/CFS, što bi moglo u potpunosti da promeni način dijagnostikovanja i lečenja ove složene bolesti, naglašavaju istraživači.

REZULTATI VAŽNI, ALI ODREĐENI STRUČNjACI SMATRAJU DA SU POTREBNA JOŠ ISTRAŽIVANjA

Neki stručnjaci koji nisu učestvovali u istraživanju ističu da treba biti oprezan i istakli su da test mora biti u potpunosti potvrđen u nezavisnim i bolje dizajniranim studijama pre nego što se počne koristiti u kliničkoj praksi. Naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja i testiranja na većem broju pacijenata. "Rezultati predstavljaju važan korak napred, ali da je potrebno utvrditi da li je otkrivena abnormalnost prisutna i u ranim fazama bolesti, kao i kod pacijenata sa blažim oblicima", prenosi Gardijan.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta