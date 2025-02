Uvećanu prostatu prepoznajemo po promenama u mokrenju

LASER MED - najsavremenije mogućnosti tretiranja

Uvećana prostata je stanje tipično za muškarce nakon 50. i progresivno raste nakon 60. godine. Ona je uzrok brojnih urinarnih poremećaja, među kojima su: česti ili hitni nagoni za mokrenjem, i danju a i noću, otežan početak mokrenja i slab ili isprekidan mlaz.

Godišnji preventivni pregledi ili oni pravovremeni po otkrivanju promena u mokrenju mogu da preduprede buduće probleme, jer se tegobe uzrokovane prostatom vremenom pogoršavaju.

Muškarac rizikuje da mu se zadržava rezidualni urin zbog narušene funkcije ne samo mokraćne bešike, već celokupnog urinarnog sistema. Najopasnije stanje je potpuna nemogućnost mokrenja, što zahteva hitnu medicinsku pomoć – najčešće je to plasiranje katetera. U nekim slučajevima to biva privremena mera, ali kod većine muškaraca, bez daljeg lečenja, ona postaje trajna. A do lečenja možda neće ni doći, zbog nemogućnosti konvencionalnih metoda da se suoče sa nastalim stanjem.

Uz mogućnosti koje nudi laserska hirurgija, kateter se trajno uklanja. Bez obzira na veličinu prostate ili na prisustvo pratećih oboljenja. LASER MED ima najsavremenije mogućnosti tretiranja urinarnih poremećaja kod uvećane prostate, adenoma i karcinoma, kamena i tumora mokraćne bešike.

TULIJUM LASER od 200 vati je izuzetno tehnološko dostignuće, afirmisano u urološkoj praksi. Kroz mokraćni kanal se prilazi prostati i uklanja se bez rezova. Najveća moguća snaga i vodeća preciznost pri prodiranju u tkivo /samo 0,2 mm/ obezbeđuju odlične rezultate: urin se oslobađa, mlaz postaje ponovo jak i bistar, a učestalost nagona jenjava.

