"PONOVO NEĆEMO GLASATI ZA SMENU MANDIĆA" Oglasili se poslanici DNP Milana Kneževića
POSLANICI Demokratske narodne partije Milana Kneževića i sutra će glasati protiv smene predsednika parlamenta Andrije Mandića, saopšteno je iz te stranke.
- Prethodnih dana bili smo svedoci kriminalno udbaške kampanje koja se vodila protiv DNP – a i njenog lidera zbog jasnih stavova da neće učestvovati ni u kakvim inicijatvima DPS – a i ostalih antisrpskih elemenata u Crnoj Gori koji imaju za cilj da ovakvim delovanjem po ko zna koji put proglašavaju srpski narod za genocidan, a njegove državnike i ratne komandante za ratne zločince. Na ovaj način ostajemo dosledni našim ljudskim i političkim principima od kojih nismo i nećemo nikad odstupiti ali ne možemo da ne primetimo, da pored DPS – a, i deo parlamentarne većine aktivno učestvuje u pokušaju smene Andrije Mandića - navodi se u saopštenju iz DNP-a.
Ističu da je to još jedna potvrda neiskrenih odnosa unutar većine ali i simptomatičan indikator, kako to da DPS još nijednom nije inicirao smenu Milojka Spajića niti to planira da uradi.
- Neka crnogorska javnost sama izvuče zaključak zašto je to tako, a nama u DNP – u sve je odavno jasno - poručili su iz DNP.
Predsednik Skupštine, Andrija Mandić, zakazao je za sutra u 11 časova sednicu Kolegijuma u Belom salonu, na kojoj će se razmatrati održavanje sednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrešenje.
Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje da će se ovo pitanje naći u fokusu parlamentarnih dešavanja.
Prihvatanje zahteva za raspravu o Mandićevoj smeni otvara pitanje da li su predsednik parlamenta i parlamentarna većina popustili pred političkim uslovljavanjem DPS-a, koji je podršku ustavnim promenama povezivao sa otvaranjem ovog pitanja.
Posebno se nameće pitanje uloge Johana Satlera, šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
- Da li njegov angažman doprinosi jačanju pozicije opozicije i omogućava joj da diktira tempo ključnih političkih procesa? Da li je reč o političkom kompromisu ili o pritisku na parlamentarnu većinu? - ostaje da se razjasni.
Sutrašnja rasprava otvara i ključno pitanje:
- Može li Mandić obezbediti većinu za opstanak na funkciji ili će se pokazati da su politički pritisci i zahtevi DPS-a promenili odnos snaga u parlamentu.
(Tanjug)
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