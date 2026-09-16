"KAD GOD PROGOVORIM DOBIJEM KRIVIČNU PRIJAVU" Knežević: Pridružiću se Tačiju u Hagu kako je krenulo
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević saopštio je danas da su, prema informacijama koje ima, počela saslušanja u SPO nakon njegovih tvrdnji da je premijer Milojko Spajić pritiskao članove komisije kada su izabrani Južnokorejci na tender za aerodrome u Zeti i Tivtu.
- SPO poziva samo članove tenderske komisije. A što ne poziva mene jer sam ja dao tu izjavu i zašto ne pozivaju lidere parlamentarne većine koju su čuli isto što i ja - upitao je Knežević na sednici Skupštine.
Tvrdi da je Spajić tražio da dođe do ponavljanja glasanja kad se videlo da su Amerikanci prvorangirani na tom tenderu.
Komentarisao je i nasilje nad ženama i muškarcima o čemu, kako je kazao, niko neće da govori pa ni on jer “može dobiti još neku krivičnu prijavu”.
- Kada god se oglasim dobijem neku krivičnu prijavu. Pridružiću se Tačiju u Hagu kako je krenulo - rekao je Knežević, preneo je portal Adria.
On je naglasio da poseduje i informaciju da je jedan aktuelni državni sekretar “premlatio” ženu, da ga je prijavila CB-u te da su ljudi iz kabineta Spajića istu sklonili.
(Tanjug)
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