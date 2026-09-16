Crna Gora

"KAD GOD PROGOVORIM DOBIJEM KRIVIČNU PRIJAVU" Knežević: Pridružiću se Tačiju u Hagu kako je krenulo

В. Н.

16. 09. 2026. u 15:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević saopštio je danas da su, prema informacijama koje ima, počela saslušanja u SPO nakon njegovih tvrdnji da je premijer Milojko Spajić pritiskao članove komisije kada su izabrani Južnokorejci na tender za aerodrome u Zeti i Tivtu.

КАД ГОД ПРОГОВОРИМ ДОБИЈЕМ КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ Кнежевић: Придружићу се Тачију у Хагу како је кренуло

Foto: Printskrin

- SPO poziva samo članove tenderske komisije. A što ne poziva mene jer sam ja dao tu izjavu i zašto ne pozivaju lidere parlamentarne većine koju su čuli isto što i ja - upitao je Knežević na sednici Skupštine.

Tvrdi da je Spajić tražio da dođe do ponavljanja glasanja kad se videlo da su Amerikanci prvorangirani na tom tenderu.

Komentarisao je i nasilje nad ženama i muškarcima o čemu, kako je kazao, niko neće da govori pa ni on jer “može dobiti još neku krivičnu prijavu”.

- Kada god se oglasim dobijem neku krivičnu prijavu. Pridružiću se Tačiju u Hagu kako je krenulo - rekao je Knežević, preneo je portal Adria.

On je naglasio da poseduje i informaciju da je jedan aktuelni državni sekretar “premlatio” ženu, da ga je prijavila CB-u te da su ljudi iz kabineta Spajića istu sklonili.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OČEKUJU PRIVILEGIJE, A NEALBANCE DISKRIMINIŠU: Telal Đeljošaj obznanio pretenzije albanskog foruma i zatresao većinu
Crna Gora

0 1

OČEKUJU PRIVILEGIJE, A NEALBANCE DISKRIMINIŠU: Telal Đeljošaj obznanio pretenzije albanskog foruma i zatresao većinu

LIDER Albanskog foruma, potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj saopštio je da je predsedništvo tog političkog saveza usvojilo zaključak kojim ga je zadužilo da premijera Milojka Spajića upozna sa zahtevima i predloži konkretne rokove za njihovu realizaciju. Ova informacija procurila je u javnost i unela nevericu u vladajućoj većini.

16. 09. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
ODBIJA SVAKU POMOĆ Komšije progovorile o zdravstvenom stanju Eve Ras - Teško nam je, svašta ju je snašlo

"ODBIJA SVAKU POMOĆ" Komšije progovorile o zdravstvenom stanju Eve Ras - "Teško nam je, svašta ju je snašlo"