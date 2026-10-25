HARKOV POD OPSADOM: Rusi snažno udarili, ovo su bile mete

RUSKE snage su tokom noći napale objekte logističke infrastrukture u Harkovu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Oružane snage Ruske Federacije nastavile su tokom noći napade bespilotnim letelicama na logističke centre i objekte lučke infrastrukture Ukrajine, kao i na pomorske brodove angažovane za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.

Kako su naglasili, u napadima su u Harkovu pogođeni: logistički centar "Epicentar", na čijoj teritoriji je organizovano skladištenje proizvoda dvostruke namene namenjenih za potrebe ukrajinskih oružanih snaga, distributivni centar koji služi za skladištenje i raspodelu vojnog tereta i robe dvostruke namene za potrebe ukrajinske vojske, kao i logistički terminal "Vasiščevo", koji Oružane snage Ukrajine koriste za skladištenje vojne opreme i proizvoda dvostruke namene.

- Osim toga, na morskoj ruti pogođen je teretni brod koji je u luku 'Černomorsk' prevozio teret namenjen za potrebe Oružanih snaga ukrajine - istakli su u saopštenju ruskog odbrambenog resora.

(RT Balkan)

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