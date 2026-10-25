NOVO KRŠENJE IZBORNE TIŠINE: Ispod broja biračkog mesta osvanula nalepnica crvene šake (FOTO)

NA BIRAČKOM mestu br. 43, na Matematičkom fakultetu u Opštini Stari grad, osvanula je - crvena šaka.

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Na nalepnici piše:

"Ti si taj koga čekaju da menja"

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Simpatizeri "Studentske liste" ne mare za izbornu tišinu i pravila.

Širom Srbije od ranog jutra su velike gužve na izbornim mestima, a već su zabeleženi i prvi incidenti i kršenje izborne tišine.

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