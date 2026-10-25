Politika

NOVO KRŠENJE IZBORNE TIŠINE: Ispod broja biračkog mesta osvanula nalepnica crvene šake (FOTO)

В.Н.

25. 10. 2026. u 10:22

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NA BIRAČKOM mestu br. 43, na Matematičkom fakultetu u Opštini Stari grad, osvanula je - crvena šaka.

НОВО КРШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ТИШИНЕ: Испод броја бирачког места осванула налепница црвене шаке (ФОТО)

Foto: Novosti

Na nalepnici piše:

 "Ti si taj koga čekaju da menja"

Foto: Novosti

Simpatizeri "Studentske liste" ne mare za izbornu tišinu i pravila.

Širom Srbije od ranog jutra su velike gužve na izbornim mestima, a već su zabeleženi i prvi incidenti i kršenje izborne tišine.

Foto: Novosti

Sve o izbornom danu čitajte u našoj odvojenoj vesti klikom OVDE!

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