GLASAO MILOŠ VUČEVIĆ: Sa porodicom obavio građansku dužnost (FOTO)

MILOŠ Vučević, kandidat liste "Ujedinjena Srbija", obavio je svoju garađansku dužnost.

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Vučević je strpljivo čekao da obavi svoju garađansku dužnost.

FOTO: Novosti

U pratnji porodice stigao je u u MZ Narodni heroji u Novom Sadu i stajao u redu sa ostalim građanima.

On je mirno u redu čeka sa svim ostalim građanima da obavi svoju građansku dužnost.

FOTO: Novosti