DDDK „Sveti Jovan Vladimir“: Sretu Boškoviću hitno potrebni krv i trombociti

HITNO su potrebni davaoci krvi B+ , B-, krvne grupe za našeg sugrađanina Sreta Boškovića, koji se liječi na Odjeljenju hematologije Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.

Foto: J.S.

Krv je moguće darivati u svim gradovima u Crnoj Gori u kojima postoje transfuziološke službe.

U Podgorici se krv može darivati svakog radnog dana od 7 do 14.30 časova. U Baru i Kotoru krv se može darivati utorkom i četvrtkom, u Beranama ponedjeljkom, a na Cetinju srijedom.

Prilikom davanja krvi u drugim gradovima, neophodno je naglasiti da je krv namijenjena za Sreta Boškovića, koji je trenutno smješten na hematologiji Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.

Posebno su potrebni i dobrovoljni davaoci trombocita. Trombocite mogu darivati zdrava lica B krvne grupe, i B+ i B-, koja ne koriste terapiju koja predstavlja prepreku za davanje trombocita.

Trombociti se mogu darivati isključivo u Podgorici. Nakon klasičnog davanja krvi potrebno je da prođe mjesec dana, dok se trombociti mogu ponovo darivati 15 dana nakon prethodnog davanja trombocita.

Iz DDDK „Sveti Jovan Vladimir“ Bar upućuju apel građanima da se odazovu u što većem broju, jer je zbog Sretovog zdravstvenog stanja neophodan veliki broj davalaca.

„Na desetine davalaca treba. Trombociti su sada veoma potrebni, kao i velike količine krvi“, poručili su iz DDDK „Sveti Jovan Vladimir“.

Pozivaju se svi koji su u mogućnosti da daruju krv ili trombocite da se što prije odazovu i pomognu Sretu u najtežim trenucima.

Kao što je on pomagao drugima, sada je vrijeme da mi pomognemo njemu. Dobrim da vam se vrati! – navode iz ovog društva dobrovoljnih davalaca krvi.

(IN4S)