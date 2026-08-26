Svet

PREDSEDNIK RUSKE DUME OSUO PALJBU PO ZAPADU: Koriste Kijev kao oružje da bi obuzdali razvoj Rusije

P. Đurđević

26. 08. 2026. u 09:33

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ZAPADNE zemlje koriste kijevski režim za borbu protiv Rusije i obuzdavanje njenog razvoja, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

ПРЕДСЕДНИК РУСКЕ ДУМЕ ОСУО ПАЉБУ ПО ЗАПАДУ: Користе Кијев као оружје да би обуздали развој Русије

Foto: AI generated/ChatGPT

- Kolektivni Zapad je procenio da se protiv Rusije može boriti rukama neonacista kako bi se obuzdao njen razvoj. Zato podržavaju kijevski neonacistički režim i čine sve kako bi ga naoružali, pomažu mu u navođenju oružja - rekao je Volodin za ruske medije.

foto: Russian State Duma Press Service / Zuma Press / Profimedia

On je aktuelna dešavanja uporedio sa događajima iz četrdesetih godina prošlog veka, kada je fašizam nastao u Evropi, a mnoge zemlje su smatrale da se njegovo širenje njih neće ticati.

- Na kraju je (Adolf) Hitler porobio celu Evropu - naglasio je predsednik Državne dume.

- Neonacistički režim mora biti poražen. I to je zadatak koji treba da rešavaju i zapadne zemlje. Mi to razumemo, a oni koriste taj režim, smatrajući da od toga samo dobijaju. Mi se borimo za svoju bezbednost kako bi buduće generacije živele u miru -dodao je Volodin.

Specijalna vojna operacija bori se protiv neonacističkog režima, a njeni ciljevi su jedino ispravni, zaključio je Volodin.

Rusija je više puta saopštila da je spremna za traženje pregovaračkog rešenja ukrajinske krize, oslanjajući se na dogovore koje su ruski i američki predsednik postigli na samitu na Aljasci, uključujući rešavanje prvobitnih uzroka sukoba u vidu pretnji po nacionalnu bezbednost Rusije.

(Sputnjik)

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