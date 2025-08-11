SNIMAK POŽARA U BULJARICI IZ VAZDUHA: Dramatični snimci - vatra se približila kućama (VIDEO)
U BULjARICI besni požar velikih razmera zbog kojeg je saobraćaj na Jadranskoj magistrali bio obustavljen više sati tokom prethodne noći. Saobraćaj na magistralnom putu Budva -Bar je uspostavljen u ranim jutarnjim satima.
Požar koji je preksinoć izbio nakon zapaljenja automobila na magistralnom putu u Buljarici proširio se na nepristupačne terene i stigao do područja iznad Čanja. Komandir službe zaštite i spašavanja Aco Vulević je za Antenu M kazao da je na lokalitetu Čanj požar trenutno pod kontrolom kao i da su ekipe na terenu.
- Teren je jako nepristupačan, odbranjene su kuće i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti - kazao je Vulević.
On je ranije danas poručio da su im u pomoć pritekle ekipe iz Kotora, Tivta i Ulcinja kao i privatni prevoznci cisterni za vodu.
Budvanski vatrogasci, zajedno sa kolegama iz drugih primorskih opština, od juče su na terenu kako bi ugasili požar koji je zahvatio brdo iznad Buljarice.
Na mrežama se pojavio snimak na kome se vidi da se požar približio kućama.
Podsetimo, kako su "Novosti" ranije objavile Srbija će pomoći Crnoj Gori tako što će im poslati ruske "kamove" za gašenje požara.
