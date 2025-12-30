Crna Gora

CRNA GORA: U Botunu privedene 54 osobe

P. Đurđević

30. 12. 2025. u 12:55

U JUTROŠNjIM incidentima u Botunu policija je privela 54 osobe, koje su sprečavali početak gradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u tom naselju.

ЦРНА ГОРА: У Ботуну приведене 54 особе

Foto: Printscreen

 Iz policije je saopšteno da su privedeni odbijali da postupe po naređenjima službenika Uprave policije u selu Botun. U toku je kažu prikupljanje obaveštenja na okolnosti događaja od svih lica, a o čemu je upoznat ODT u Podgorici, nakon čega će pomenuta lica biti puštena bez zadržavanja.

(Tanjug)

