CRNA GORA: U Botunu privedene 54 osobe
U JUTROŠNjIM incidentima u Botunu policija je privela 54 osobe, koje su sprečavali početak gradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u tom naselju.
Iz policije je saopšteno da su privedeni odbijali da postupe po naređenjima službenika Uprave policije u selu Botun. U toku je kažu prikupljanje obaveštenja na okolnosti događaja od svih lica, a o čemu je upoznat ODT u Podgorici, nakon čega će pomenuta lica biti puštena bez zadržavanja.
(Tanjug)
