"NOVOSTI" SAZNAJU: Srbija šalje ruske "kamove" Crnoj Gori

KAKO "Novosti" saznaju zbog požara u Crnoj Gori, Srbija je donela odluku da pomogne komšijama i pošalje "kamove".

Foto: Petar Milošević

Širom Crne Gore danas je registrovano više velikih požara, a u Gornjim Rogamima nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima.

Ka-32 pripada porodici helikoptera nastalih razvojem sovjetskog palubnog višenamenskog mornaričkog helikoptera Ka-27, konkretno spasilačke verzije Ka-27PS.

Podsetimo, ranije je Milan Knežević lider DNP napisao je na društvenoj mreži Iks status a povodom požara u Crnoj Gori i pomoći koju je ta zemlja zatražila od Srbije.

- Nadam se da nam neće zamjeriti Tonino Picula i onaj Sokolić i blokirati poglavlja, ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara i pošalje onaj najmoderniji ruski helikopter "Kamov". Ili da čekamo NATO da nam pošalje čizme za lijevu nogu broj 36 i lutku za naduvavanje kao u vreme poplava 2010 - napisao je Milan Knežević.

Foto: Printskrin