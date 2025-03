OTVORENE PONUDE ZA ZAKUP PLAŽA U HERCEG NOVOM: Među zakupcima i zadovoljni i nezadovoljni

U JAVNOM preduzeću za upravljanje morskim dobrom nakon Budve, Bara i Ulcinja, otvorene su i ponude za zakup plaža u Herceg Novom. Iz Morskog dobra poručili su da se neće oglašavati za medije dok se procedura ne okonča, a zakupci su imali različita mišljenja o postupku i cenama.

Foto: V.V.

U grupi zadovoljnih ishodom konkursa je dugogodišnji zakupac, Tatjana Rašo. Ona je bila jedini ponuđač za zakup plaže koju koristi više od 30 godina i zakup je obnovila. Sada kaže samo moli Boga da sezona bude dobra ne samo njoj nego svima. Komentarisala je i da je u Herceg Novom dobro, s obzirom na to kakav je tender bio u drugim opštinama.

Dosadašnji desetogodišnji zakupac jedne plaže u Kumboru, Zorica Biljić, nije uspela da nastavi zakup plaže koja se nalazi ispred njenog kafića. Cena je bila problem jer je tri puta viša nego što je javnim pozivom određena. Tu plažu, kako kaže, niko ranije nije zakupljivao, a ona i sin su je godinama uređivali, održavali pa i proširivali. Plaćala je zakup za 430 kvadrata ali je pola bilo pod vodom. Nakon uređenja i nasipanja plaže ona sada ima 530 kvadrata. Ponuđače je privuklo, priča Biljić, to što je ove godine na plaži predviđen i šank. Za nju je i to loše, jer je plaža ispred kafića čiji je vlasnik. Izgubila je plažu a gubi i posao u kafiću. Biljić zamera i što su u Morskom dobru o postavljanju šanka odlučili bez ikakve konsultacije i izlaska na teren. Ishodom konkursa za zakup plaža nije u celosti zadovoljan ni Vuk Bulatović iz Igala iako je "dobio" željeni deo obale. Cene su smatra visoke, „astronomske“, očekuje sporije procedure do rešenja za rad, a misli da će zakupci ove godine raditi samo da izmire obaveze „direktno za državu“.

Ugovori o zakupu plaža zaključuju se do kraja 2028. godine. Cene sezonskog zakupa se kreću od hiljadu do preko 20 hiljada eva. Naravno, pod uslovom da zakupac ispuni sve obaveze predviđene ugovorom i da ugovor u međuvremenu nije jednostrano ili sporazumno raskinut.