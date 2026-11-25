DA bi Beograd došao do 105 miliona evra za modernizaciju javnog prevoza, najpre mora da izdvoji gotovo 4,7 miliona evra sopstvenog novca!

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Iza najava o obnovljenim tramvajima i modernizaciji gradskog prevoza krije se finansijski aranžman koji će imati dugoročne posledice po poslovanje GSP "Beograd" i gradski budžet. A najvažniji detalj možda nije ni broj tramvaja koji će biti obnovljeni već činjenica da je Grad predvideo da iz budžeta subvencioniše obaveze zajmoprimca - glavnicu, kamatu i povezane troškove.

Odbornici Skupštine grada Beograda na sednici održanoj pre dva dana dali su zeleno svetlo za pristupanje međunarodnoj finansijskoj instituciji EVROFIMA i na konačni predlog ugovora o podršci između Grada, GSP i ove organizacije sa sedištem u Bazelu. Time je otvoren put za finansiranje projekta čija se vrednost procenjuje na do 105 miliona evra.

Podrška GSP "Beograd" naveden je kao zajmoprimac, dok se Grad Beograd pojavljuje kao pružalac podrške. U dokumentaciji se predviđa da Grad iz budžeta obezbeđuje subvencije za obaveze GSP, uključujući glavnicu, kamatu i povezane troškove. To je suština finansijske konstrukcije. Ukoliko GSP ne bude mogao da obezbedi dovoljno sopstvenih sredstava za uredno servisiranje obaveza, gradski budžet moraće da bude uključen u njihovo pokrivanje u skladu sa ugovorom i odobrenim mehanizmima podrške.

U javnosti je ovaj posao predstavljen kao velika prilika za obnovu tramvajskog voznog parka. Međutim, kada se pažljivo pročitaju skupštinski materijali, jasno je da je reč o mnogo složenijem poslu: Grad ulaže kapital, GSP se pojavljuje kao zajmoprimac, a gradski budžet dobija važnu ulogu u obezbeđivanju novca za servisiranje finansijskih obaveza.

Prema predlogu ugovora o pristupanju EVROFIMA, kapitalni doprinos Beograda predviđen je u iznosu do 4.694.855 evra. Taj novac nije cena remonta tramvaja, niti je reč o bespovratnoj pomoći. Predstavlja kapitalni ulog kojim Grad stiče status akcionara i ispunjava uslove za pristupanje finansijskom aranžmanu.

Gradska sekretarka za finansije Katarina Čubrić javno je navela da je planiran kreditni period od 15 godina, sa dve godine grejs perioda i fiksnom kamatnom stopom od 6,8 odsto.

Prema najavama gradonačelnika Aleksandra Šapića, EVROFIMA će finansirati dve stvari. Prva je remont i modernizacija 29 starih španskih KAF tramvaja koji već više od 15 godina saobraćaju ulicama grada. Druga je refinansiranje kredita kojim su kupljeni novi tramvaji turskog proizvođača "Bozankaja".

Šta je EVROFIMA? EVROFIMA je međunarodna neprofitna finansijska organizacija osnovana 1956. godine, sa sedištem u Bazelu. Njena osnovna misija je finansiranje železničkih voznih sredstava u evropskom javnom saobraćaju. Prema zvaničnim podacima EVROFIMA, Srbija je jedna od njenih država članica, a "Srbijavoz" se već nalazi među akcionarima ove organizacije. Prema podacima sa sajta, naša država je do sada pozajmila 239 miliona evra od ove organizacije, što je mnogo više od ostalih zemalja iz regiona.

Prema Šapićevim izjavama, za remont je predviđen grejs period od dve godine, nakon čega sledi otplata tokom narednih 12 godina. Prvi modernizovani tramvaji najavljeni su za kraj 2027, dok bi kompletan posao trebalo da bude završen do kraja 2029. godine.

Ovaj finansijski aranžman izazvao je i brojne političke reakcije. Demokratska stranka osporila je predloženi model, tvrdeći da u skupštinskom materijalu nije bilo saglasnosti Ministarstva finansija koju smatra neophodnom prema Zakonu o javnom dugu.