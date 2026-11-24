PREDLOZI ZA PROJEKTE : Opština Surčin pozvala građane
STANOVNICI Surčina do 30. novembra mogu da predlože projekte i investicije koje smatraju najvažnijim za svoje naselje, a njihovi predlozi biće razmatrani prilikom izrade opštinskog budžeta za 2027.
Zainteresovani građani svoje ideje mogu da dostave popunjavanjem anketnog listića, koji je dostupan na info-pultu opštine i na zvaničnoj internet prezentaciji GO Surčin, u odeljku "Budžet".
Popunjeni obrasci mogu se poslati elektronskim putem na adrese opstina@surcin.rs i finansije@surcin.rs.
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