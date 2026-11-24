FARMACEUTSKO-fizioteraputska škola u četvrtak 26. novembra decembra otvara vrata malim maturantima, koji žele da upišu ovu obrazovnu ustanovu.

Foto: Z. Jovanović

Osmaci će, zajenjdno sa svojim roditeljima od 17 do 20 časova, moći da obiđu školu i kabinete, upoznaju se sa obrazovnim profilima koji postoje, porazgovaraju sa profesorima.

U školi postoje četiri obrazovna profila - farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, kozmetički tehničar i trogodišnji maser. Interesovanje malih maturanta za upis je svake godine ogromno, a mesta ima samo za najbolje osnovce.