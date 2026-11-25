STIŽE 10.000 DINARA ZA SVU BEOGRADSKU DECU: Šapić najavio kada počinje podela novogodišnjih vaučera (FOTO)
GRADONAČELNIK Aleksandar Šapić najavio je da će i ove godine Grad Beograd, petu godinu zaredom, dodeliti školama i vrtićima novogodišnje vaučere svoj beogradskoj deci do 19 godina. Za ovu namenu obezbeđeno je ukupno 380.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.
Kako je precizirao, pravo na vaučere imaju deca do 19 godina i to ona koja pohađaju privatne i državne predškolske ustanove (jaslice, vrtiće i pripremni predškolski program), učenici privatnih i državnih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Beograda, kao i zaposleni u privatnim i državnim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.
Pravo na novogodišnje vaučere imaju i deca koja još uvek ne pohađaju vrtiće i škole, pod uslovom da jedan od roditelja ili staratelja ima prebivalište ili stalno boravište na teritoriji grada Beograda.
- Podela vaučera odvijaće se, kao i prethodnih godina, preko vrtića i škola, dok će roditelji dece koja nisu upisana u vrtić vaučere moći da preuzmu u opštinama u kojima žive. Asortiman proizvoda koji se može kupiti vaučerima takođe ostaje isti kao i prethodnih godina i obuhvata odeću, obuću, opremu za sport, rekreaciju i zabavu, školsku opremu i pribor, igračke i opremu za bebe - rekao je Šapić.
Prema njegovim rečima, vaučeri se mogu iskoristiti u periodu od 1. decembra 2026. do 15. marta 2027. godine, u više od 130 prodavnica na teritoriji svih 17 gradskih opština. Vaučeri se mogu koristiti i za onlajn kupovinu, a sve dodatne informacije biće dostupne na sajtu: javolimbeograd.rs.
(N1)
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