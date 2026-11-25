NOVE pristupne rampe, ulice, saobraćajna petlja na tri nivoa i tramvajski koridor samo su neke od novina predviđenih Planom detaljne regulacije drumsko železničke saobraćajnice Pančevački most, čiji je elaborat zajavni uvid raspisao Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a pred građanima će biti do 11. decembra.

Foto: Petar Milosevic

Planom je obuhvaćen deo Palilule od oko 13,6 hekatara, od desne obale Dunava do Poenkareove ulice, sa ukrštajima sa Dunavskom i Vuka Vrčevića, vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće, odnosno planirane mreže.

- Području se pristupa preko Bulevara despota Stefana pristupnim rampama koje dalje nastavljaju ka Pančevačkom mostu kao glavnoj saobraćajnoj vezi leve i desne strane reke Dunav, odnosno šumadijskog dela Beograda sa banatskim delom. U delu obuhvata nalazi se železnica i u malom delu saobraćajna površina.

Preuređenjem saobraćajne mreže u ovom delu prestonice trebalo bi da se omogući bolja povezanost okolnih ulica sa Pančevačkim mostom, veća bezbednost učesnika u saobraćaju, ali i da se skrati vreme putovanja. Međutim, poseban izazov biće organizacija saobraćaja tokom izvođenja radova.

Linijski park DEO Linijskog parka obuhvaćen je ovim planom, jer se nalazi u zoni saobraćajnog čvorišta koje će predstavljati jednu od najznačajnijih tačaka ukrštanja javnog prevoza, pešačkog i drumskog saobraćaja. Planirani zeleni koridor, kako se dodaje, formiraće se sa ciljem uspostavljanja veze sa Adom Hujom.

Takođe, saobraćajno rešenje ulice Nova dunavska je planirano tako da se sa zapadne strane nadoveže na Dunavsku, koja je definisana Planom detaljne regulacije dela područja Ade Huje. Planiraju se dve trake po smeru.

Buduća velika Nova dunavska će se pre prolaska ispod železničkog mosta privremeno razdvojiti na dva dela Nova dunavska - leva i Nova dunavska - desna, kako bi njene trake mogle da se provuku između postojećih betonskih stubova pruge. Čim prođu ispod, oba smera se ponovo spajaju u jedno. Ukrštanje saobraćajnice mosta biće rešeno bez semafora, pomoću petlje u obliku trube, koja se prostire na tri nivoa. Vozači će se na most peti i sa njega silaziti preko četiri pristupne rampe - tri direktne za blago skretanje i jedne kružne za promenu smera.

Rasveta, trim staze... PLANOM se predviđa i da duž cele nove saobraćajnice bude pstavljen zeleni pojas širine najmanje 20 metara - drveće, zelenilo, kao i spojene pešačke, biciklističke i trim staze. Međutim, neće biti velikih parkova niti mesta za duže sedenje i zadržavanje. Prostor će ipak dobiti osnovnu opremu - rasvetu i rampe za pristupačnost kako bi prolaznici tuda mogli bezbedno i lako da prođu ili trče.

Veza između Nove dunavske ulice, iz pravca Višnjice, i Pančevačkog mosta, u pravcu ka Pančevu je planirana preko Vuka Vrčevića i Rampe 2, uz mogućnost nastavka kretanja ka centru grada. Rampa 3 je planirana kao veza za one koji dolaze iz centra grada i idu ka Pančevu. Rampa 1 planirana je kao veza za vozače koji dolaze iz Pančeva i idu ka centru. Drugo isključenje iz smera Pančeva biće preko rampe koja bi vodila ka planiranoj ulici Viline vode.

Dugoročni plan za ovaj prostor predviđa da se tramvajska mreža proširi od "Omladinskog stadiona" preko Višnjičke i Diljske ulice, pa sve do Nove dunavske. Pored Pančevačkog mosta, kod Ada Huje, gradiće se depo za tramvaje, dok postojeći autobuski pogon "Karaburma" ostaje tu gde jeste. Tramvaji bi išli posebnim trakama, odvojenim od automobila, a zatim bi preko nove konstrukcije uz Pančevački most prelazili na levu obalu Dunava.

Naručilac izrade plana su "Putevi Srbije", obrađivač je Urbanistički zavod Beograd, a nosilac izrade je Sekretarijat za urbanizam.