LjUBITELjI sporta i pisane reči okupiće se u nedelju, 29. novembra, na Adi Ciganliji, gde će biti održana tradicionalna manifestacija posvećena Brani i Dušku Radoviću.

Beoinfo

U znak sećanja na dvojicu braće koji su svojim stvaralaštvom i delovanjem ostavili neizbrisiv trag u Beogradu, Asocijacija "Sport za sve" organizuje program "Sećanje na Branu i Duška Radovića - trka oko Savskog jezera".

Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu, a okupiće ljubitelje atletike, rekreacije i književnosti, povezujući sport i kulturu u jedinstvenom događaju.

Mesto okupljanja učesnika je prostor kod sudijskog tornja na Adi Ciganliji, u blizini restorana "Jezero Azaro".

Zainteresovani za učešće mogu da se prijave putem elektronske pošte, slanjem imena, prezimena i godine rođenja. Organizatori podsećaju da svaki učesnik u trci učestvuje na sopstvenu odgovornost, što potvrđuje potpisom prilikom prijave.