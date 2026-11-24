TRKA OKO SAVSKOG JEZERA: U čast Brani i Dušku Radoviću
LjUBITELjI sporta i pisane reči okupiće se u nedelju, 29. novembra, na Adi Ciganliji, gde će biti održana tradicionalna manifestacija posvećena Brani i Dušku Radoviću.
U znak sećanja na dvojicu braće koji su svojim stvaralaštvom i delovanjem ostavili neizbrisiv trag u Beogradu, Asocijacija "Sport za sve" organizuje program "Sećanje na Branu i Duška Radovića - trka oko Savskog jezera".
Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu, a okupiće ljubitelje atletike, rekreacije i književnosti, povezujući sport i kulturu u jedinstvenom događaju.
Mesto okupljanja učesnika je prostor kod sudijskog tornja na Adi Ciganliji, u blizini restorana "Jezero Azaro".
Zainteresovani za učešće mogu da se prijave putem elektronske pošte, slanjem imena, prezimena i godine rođenja. Organizatori podsećaju da svaki učesnik u trci učestvuje na sopstvenu odgovornost, što potvrđuje potpisom prilikom prijave.
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