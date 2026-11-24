BEZ STRUJE: Obrenovčani danas u mraku
ZBOG predviđenih radova na elektro mreži danas struju neće imati većina Obrenovčana.
Bez struje će ostati domaćinstva na sledećim lokacijama:
-AVALSKA: 2-14,1-55,
-BOGDANA JAKOVLjEVIĆA: 18-28,19-29A,
-CARICE MILICE: 2-8,12-30,1-17,21,27,
-DEČANSKA: 2,12-20,1-29,
-GRAČANIČKA: 2-20,1-27,
-MILOSAVA PAVLOVIĆA: 17-27,
-MILOVANA GLIŠIĆA: 2-14,1-17,33-35,
-NEMANjINA: 100A-128,
-RAVNOGORSKA: 10,
-ŠUMARICE: 4-14,18-20,1-9,13-51,
-VOJVODE STEPE: 1,5.
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