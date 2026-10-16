JEVANĐELJE PRED POSETIOCIMA: U Narodnom muzeju ovog vikenda

U NARODNOM muzeju, ovog vikenda, biće izloženo Miroslavljevo jevanđelje – najstariji i najvredniji sačuvani srpski ćirilički rukopis.

Foto: Narodni muzej

Nastalo osamdesetih godina 12. veka za humskog kneza Miroslava, ovo izuzetno kulturno dobro spada u sam vrh svetske kulturne baštine i upisano je u Uneskov registar „Pamćenje sveta”.

Specifični i strogi uslovi čuvanja ovog rukopisa od publike podrazumevaju posebno poštovanje muzejskog bontona: strpenje, ulazak u komoru u maloj grupi ljudi, na nekoliko minuta i zabranu fotografisanja.

U subotu 17. oktobra se ulaz naplaćuje po redovnim cenama karata, a u nedelju 18. oktobra je besplatan.



