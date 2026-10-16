ODRŽAN SAJAM SPORTA U OBRENOVCU: Obrazovanje, kultura i sport čine narod jedinstvenim

U HALI Sportsko-kulturnog centra “Obrenovac“ danas je održan Sajam sporta.

Foto: Novosti

Ovu manifestaciju organizovali su Sportski saveza Beograda, u saradnji sa Gradskom opštinom Obrenovac i Sportskim savezom Obrenovca, a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu.

Džudista Aleksandar Kukolj otvorio je događaj i mladima ukazao na značaj bavljenja sportom.

Prisutnima se obratio predsednik Gradske opštine Obrenovac dr Miloš Peković i tom prilikom istakao, da će opština Obrenovac i nadalje podržavati organizaciju različitih sportskih manifestacija.

Dr Peković je naglasio, da su sport, obrazovanje i kultura nešto što srpski narod čini jedinstvenim i dodao da će Gradska opština Obrenovac i u budućem periodu ulagati u razvoj sporta.

On je naveo, da je bavljenje sportom prilika da se mladi druže, ali i da očuvaju i unaprede svoje zdravlje.

Na Sajmu sporta u Obrenovcu, sportski klubovi imaju priliku da posetiocima predstave svoj rad.

Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević prilikom svog obraćanja zahvalio je opštini Obrenovac što podržava razvoj sporta.