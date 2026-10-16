ODRŽAN SAJAM SPORTA U OBRENOVCU: Obrazovanje, kultura i sport čine narod jedinstvenim
U HALI Sportsko-kulturnog centra “Obrenovac“ danas je održan Sajam sporta.
Ovu manifestaciju organizovali su Sportski saveza Beograda, u saradnji sa Gradskom opštinom Obrenovac i Sportskim savezom Obrenovca, a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu.
Džudista Aleksandar Kukolj otvorio je događaj i mladima ukazao na značaj bavljenja sportom.
Prisutnima se obratio predsednik Gradske opštine Obrenovac dr Miloš Peković i tom prilikom istakao, da će opština Obrenovac i nadalje podržavati organizaciju različitih sportskih manifestacija.
Dr Peković je naglasio, da su sport, obrazovanje i kultura nešto što srpski narod čini jedinstvenim i dodao da će Gradska opština Obrenovac i u budućem periodu ulagati u razvoj sporta.
On je naveo, da je bavljenje sportom prilika da se mladi druže, ali i da očuvaju i unaprede svoje zdravlje.
Na Sajmu sporta u Obrenovcu, sportski klubovi imaju priliku da posetiocima predstave svoj rad.
Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević prilikom svog obraćanja zahvalio je opštini Obrenovac što podržava razvoj sporta.
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