TOPLA VEZA NA ISTOKU GRADA: Projekat za spajanje Karaburme, Mirijeva i Višnjičke banje u jedinstvenu toplovodnu mrežu

TRI velika grejna područja na istoku grada mogla bi uskoro da budu povezana u jedinstvenu toplovodnu mrežu.

foto: J. Cosin

Karaburma, Mirijevo i Višnjička banja dobiće novu "toplu vezu", koja bi trebalo da omogući alternativne pravce snabdevanja i pouzdaniji rad sistema daljinskog grejanja. Projekat se priprema već nekoliko godina, a sada je stigao do važne faze - pred građanima je Nacrt plana detaljne regulacije, dok je javna sednica zakazana za novembar.

Plan se odnosi na teritoriju Palilule i Zvezdare, a njegov osnovni cilj je povezivanje postojećih toplovodnih mreža grejnih područja Karaburme, toplane "Mirijevo" i toplane "Višnjička banja". Aktuelni javni uvid traje od 7. septembra do 16. oktobra, u zgradi JUP "Urbanistički zavod Beograda", u Bulevaru despota Stefana 56. Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada zakazana je za 3. novembar.

Iako se vest o novom toplovodu sada ponovo našla u centru pažnje, ideja nije nova. Odluka o izradi plana doneta je još 2023. godine, a građani su sa projektom mogli da se upoznaju tokom ranog javnog uvida u aprilu 2024.

Prema planskoj dokumentaciji, budući sistem trebalo bi da poveže postojeće mreže i omogući njihovo hidrauličko povezivanje. Nova toplovodna trasa obuhvatila bi delove Mirijeva, Višnjice i Karaburme, a u ranijoj dokumentaciji kao deo planirane trase pominjane su ulice Mirijevski venac, Jovanke Radaković, Ladne vode, Dragoslava Srejovića i Salvadora Aljendea. Od toplane "Mirijevo" trasa bi dalje prolazila kroz Samjuela Beketa, Koste Nađa, Miroslava Krleže i Ulicu podmorničara Đorđa Mitrovića, zatim u pravcu područja Višnjičke banje.

Projekat koji traje OD papira do toplovoda put još nije završen. Prvi sledeći korak biće 16. oktobar - poslednji dan javnog uvida, a potom 3. novembar i javna sednica na kojoj će se čuti i šta o planu misle građani. Hronologija pokazuje da je Grad Beograd odluku o izradi Plana detaljne regulacije doneo 2023. godine. Zatim je u aprilu 2024. održan rani javni uvid, kada je građanima prvi put zvanično predstavljena planska ideja povezivanja tri grejna područja.

Cilj nije samo da se "spoje cevi", već da se napravi fleksibilniji sistem koji bi mogao da koristi više pravaca za distribuciju toplotne energije. U velikom gradskom sistemu to nije mala stvar. Ukoliko na jednom delu mreže dođe do kvara, remonta ili drugog problema, povezani sistemi mogu da omoguće preusmeravanje snabdevanja i veću otpornost mreže.

U ranijoj dokumentaciji kao jedan od efekata projekta pominjala se i mogućnost gašenja pojedinih individualnih kotlarnica i priključivanja objekata na sistem daljinskog grejanja, što bi moglo da doprinese smanjenju lokalnih izvora zagađenja.