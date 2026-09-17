Beograd

GREJANJE I STRUJA OD - SMEĆA: Centar za upravljanje otpadom termički obradio milion, od primljenih tri miliona ostataka za pet godina

Maša Jakovljević

17. 09. 2026. u 21:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEKADA je u Vinči smeće završavalo svoj put, kamioni su svakodnevno pristizali, a brdo otpada raslo decenijama.

ГРЕЈАЊЕ И СТРУЈА ОД - СМЕЋА: Центар за управљање отпадом термички обрадио милион, од примљених три милиона остатака за пет година

Foto: AI generated

 Danas se deo tog istog smeća u kontrolisanim uslovima pretvara u ono što gradu svakodnevno treba - struju i toplotu. Granica od milion tona komunalnog otpada termički obrađenog u postrojenju za proizvodnju energije dostignuta je u avgustu ove godine, saopštila je za medije kompanija "Beo čista energija", privatni partner Grada Beograda u projektu upravljanja otpadom.

Od avgusta 2021. do avgusta 2026. kroz Centar za upravljanje otpadom u Vinči primljeno je više od tri miliona tona neopasnog komunalnog otpada, dok je milion tona preusmereno sa deponije u postrojenje za energetsko iskorišćenje.

Od te količine proizvedeno je 455.213 megavat-časova električne energije i 293.172 megavat-časova toplotne energije.

To je suština promene koja se dogodila na prostoru nekadašnjeg velikog, nesanitarnog odlagališta: Umesto da bude samo problem, smeće postaje sirovina za proizvodnju energije.

Samo postrojenje za proizvodnju energije iz otpada projektovano je za 340.000 tona komunalnog otpada godišnje. Kada radi punim kapacitetom, proizvedena električna energija dovoljna je za potrebe oko 30.000 beogradskih domaćinstava, dok se toplotna energija koristi za snabdevanje oko 60.000 domaćinstava.

Tokom 2025. godine u Centru je primljeno oko 693.000 tona komunalnog otpada, od čega je 340.000 tona termički tretirano u postrojenju za energetsko iskorišćenje.

Proces počinje dolaskom komunalnog otpada u kompleks. Deo koji nije predviđen za materijalnu reciklažu odlazi u postrojenje za termički tretman. Sagorevanjem se oslobađa toplota, kojom se proizvodi para, a ona pokreće sistem za proizvodnju električne energije. Istovremeno se dobija toplotna energija koja se koristi u sistemu daljinskog grejanja.

Kompleks na 133 hektara

CENTAR u Vinči nije samo postrojenje za termički tretman otpada. Reč je o kompleksu koji obuhvata i novu sanitarnu deponiju, sistem za prikupljanje i korišćenje deponijskog gasa, postrojenje za prečišćavanje procednih voda, kao i pogon za reciklažu građevinskog i otpadnog materijala od rušenja.

Kompleks se prostire na 133 hektara. 

Jedno od ključnih pitanja kod svakog postrojenja za termički tretman otpada jeste šta odlazi u vazduh. U Vinči se emisije prate kontinuirano putem sistema za kontinuirano praćenje emisija, a obavljaju se i mesečna i periodična merenja akreditovanih laboratorija.

Nije, međutim, sav otpad namenjen spaljivanju. Materijali pogodni za reciklažu izdvajaju se i obrađuju drugim postupcima, dok ostatak nakon termičkog tretmana mora kontrolisano da se odloži. Nova sanitarna deponija predviđena je upravo za takav preostali materijal.

Ugovor o javno-privatnom partnerstvu potpisan je 2017. godine, na period od 25 godina. 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi

DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi