KAŽNJENO ČAK 290 KAMIONDŽIJA: Saobraćajna policija sprovodi pojačane kontrole prelaska teretnjaka preko Pančevačkog mosta

NA PANČEVAČKOM mostu na snazi je stroga zabrana saobraćaja za svateretna vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona. Zbog učestalog kršenjaovog pravila, saobraćajna policija od prošle nedelje sprovodi pojačanekontrole. Zasad, "čestitke" zbog nepoštovanja propisa dobilo je 290 kamiondžija. Kazne su 5.000 dinara.

Foto: Petar Milosevic

Svakog dana patrole saobraćajne policije nalaze se na pristupnim delovima "Pančevca" i sa beogradske i banatske strane. Putari nedeljama rade dilatacione spojnice na prelasku preko Dunava. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je rešenje za ovaj projekat pa je neophodno dodatno prisustvo pripadnima MUP da bi sve proteklo u najboljem redu.

- Iako je pravilo na snazi već pet godina, uprkos saobraćajnoj signalizaciji, mera se ne poštuje, a ovaj vid prekršaja beleži najveću brojnost - rekli su iz MUP za "Novosti".

Pored pisanja prekršajnih naloga, svaki vozač teretnjaka se momentalno isključuje iz saobraćaja u pravcu mosta i šalje na alternativni pravac preko Pupinovog mosta, gde bi po propisu i trebalo da se kreću.

Pravilo da teretnjaci ne voze preko mosta je uvedeno iz razloga jer je sama konstrukcija u jako lošem stanju usled višedecenijskog korišćenja. Teška vozila izazivaju jake vibracije koje dodatno slabe beton i čelične spojeve na prilaznim rampama. Smanjenje opterećenja je jedini način da se spreče nova, kritična oštećenja, a stručni pregledi ekipa JP "Putevi Srbije" pokazali su ozbiljna oštećenja na glavnim stubovima i ležištima mosta.

Saobraćajci su napisali i 23 PNS obrasca iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, tačnije prekršaji se najčešće odnose na nepoštovanje korišćenja odmora vozača.

Pored toga, sankcionisali su i putnička vozila najčešće za prekoračenje brzine, koja je ograničena na 60 kilometara na čas.

- Otkrivena su 723 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, za koje su predviđene kako novčane kazne, tako i zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom, ali i kazneni poeni - naveli su iz ministarstva.

Velika rekonstrukcija 2027. PANČEVAČKI most prvobitno je otvoren 10. novembra 1935. godine kao Most kralja Petra II, ali je usled burne istorije i rušenja tokom Drugog svetskog rata obnovljen i pušten u saobraćaj u današnjem obliku 1946. godine, dok je dodatna rekonstrukcija urađena 1965. Trenutno stanje glavne čelične konstrukcije mosta je bezbedno za odvijanje saobraćaja. Procena je da most dnevno pređe oko 100.000 ljudi. Međutim, prilazne konstrukcije i kolovozni delovi u veoma lošem, dotrajalom i devastiranom stanju. Zbog toga, trenutno se obavljaju hitni noćni radovi na sanaciji dilatacionih spojnica i povremeno struganje i zamena kolovoznog zastora. Veliki radovi i rušenje prilaza su u fazi završnog projektovanja i planirani su za početak 2027. godine.

Novčana kazna predviđena za ove prekršaje je u rasponu od 10.000 do 40.000 dinara za fizička lica, dok je za pravna lica od 30.000 do 120.000 dinara.