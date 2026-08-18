RADIONICE I PORODIČNI SKUP: Tradicionalna manifestacija u Zemunu
MANIFESTACIJA "Zemun Fest" biće održana do 23. avgusta na četiri lokacije u opštini.
Između ostalog, u Zemunskom parku će biti organizovane radionice, igre i porodični program.
- Od 20. do 23. avgusta, sa početkom u 20.30, na Magistratskom trgu biće održan i bogat internacionalni takmičarski program mladih autora - navedeno je u saopštenju opštine Zemun.
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