Beograd

RADIONICE I PORODIČNI SKUP: Tradicionalna manifestacija u Zemunu

Jovana Manić

18. 08. 2026. u 11:29

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MANIFESTACIJA "Zemun Fest" biće održana do 23. avgusta na četiri lokacije u opštini.

РАДИОНИЦЕ И ПОРОДИЧНИ СКУП: Традиционална манифестација у Земуну

GO Zemun

Između ostalog, u Zemunskom parku će biti organizovane radionice, igre i porodični program.

- Od 20. do 23. avgusta, sa početkom u 20.30, na Magistratskom trgu biće održan i bogat internacionalni takmičarski program mladih autora - navedeno je u saopštenju opštine Zemun.

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