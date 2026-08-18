Beograd

DANAS BEZ STRUJE DRAŽEVAC I POLJANE: I dalje radovi u obrenovačkim selima

Jelisaveta Ljutić

18. 08. 2026. u 09:44

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I danas je zbog radova lanirano isključenje električne energije u dva obrenovačka sela.

ДАНАС БЕЗ СТРУЈЕ ДРАЖЕВАЦ И ПОЉАНЕ: И даље радови у обреновачким селима

Foto: AI generated

Bez struje će biti na selo Draževac:

- CENTAR DRAŽEVAC: 114,115,

- DRAŽEVAČKI LUG: 0,110-112,116-120,158A,111-115A,119,159,111,

- KOD DOMA.

Takođe, struju neće imati ni selo Poljane:

-POLjANE: BB,35,83,

-POLjANE DONjI KRAJ: 56,

-POLjANE GORNjI KRAJ: 18,46,70

 

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