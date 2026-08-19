PROSTRAN, UDOBAN, BEZBEDAN: Javni prevoz u Obrenovcu dobija novo lice uz niskopodni autobus za gradske i prigradske linije

VIŠE mesta, lakši ulazak, klimatizovan prostor i posebna pažnja prema putnicima sa invaliditetom - javni prevoz u Obrenovcu dobija novo lice. Na ulice stiže Gleryz Ecoline, moderan niskopodni autobus namenjen gradskom i prigradskom saobraćaju, koji je napravljen da istovremeno ponudi veći kapacitet, više udobnosti i veću bezbednost.

Foto: ASP Strela Obrenovac

U autobusu ima 29 sedišta i mesta za još 64 putnika koji se voze stojeći, a niskopodni dizajn, sa visinom poda od najviše 340 milimetara, trebalo bi da olakša ulazak i izlazak iz vozila. Posebno mesto za invalidska kolica i rampa dodatno olakšavaju korišćenje prevoza osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Foto: ASP Strela Obrenovac

Stručnjaci ukazuju da je ispod haube Mercedesov OM 936 LA motor, sa 299 konjskih snaga i radnom zapreminom od 7.700 kubika:

- To ovom vozilu daje dovoljno snage za svakodnevni gradski i prigradski saobraćaj. Sa ovom radnom zapreminom motor je projektovan za zahtevne uslove rada i veliki broj pređenih kilometara.

U vozilu ima 29 sedišta i mesta za još 64 putnika koji se voze stojeći Lakši ulazak, a posebna pažnja prema putnicima sa invaliditetom Niskopodni koncept značajan i za starije sugrađane, roditelje sa malom decom Gleryz Ecoline ima ABS sistem, protivpožarnu zaštitu i pripremu za video-nadzor Pokreće ga Mercedesov OM 936 LA motor, sa 299 KS i radnom zapreminom od 7.700 kubika

Autobus je opremljen i važnim bezbednosnim sistemima, među kojima su ABS, protivpožarni sistem i priprema za video-nadzor. Za putnike je, ipak, najvažnije ono što će osetiti već pri prvom ulasku - više prostora, lakše kretanje kroz autobus i prijatnija vožnja. Niskopodni koncept posebno je značajan za starije sugrađane, roditelje sa malom decom i osobe kojima je otežano kretanje. Veliki broj mesta omogućava da autobus odgovori i na potrebe frekventnijih gradskih i prigradskih linija.

Uslovi za vozača POSEBNA pažnja posvećena je radnom mestu vozača. Kabina je potpuno odvojena od putničkog dela, a ergonomski raspored opreme trebalo bi da omogući vozaču lakši rad i bolju koncentraciju tokom vožnje. Pneumatsko sedište treba da obezbedi udobniji položaj tokom višečasovne vožnje, dok dobra preglednost omogućava vozaču bolju kontrolu situacije u saobraćaju. U kabini se nalazi i sedmoinčni monitor za nadzor, koji je deo opreme usmerene na veću kontrolu i bezbednost tokom vožnje.

Na bezbednost se posebno obraća pažnja. Ecoline ima ABS sistem, protivpožarnu zaštitu i pripremu za video-nadzor, čime se dodatno podiže nivo sigurnosti i za putnike i za vozača. Posebno važan deo opreme jeste rampa za invalidska kolica. Uz posebno predviđeno mesto u autobusu, ona omogućava lakši i sigurniji ulazak osobama sa smanjenom pokretljivošću. Time se javni prevoz sve više prilagođava različitim potrebama putnika.

Autobus više nije samo vozilo koje treba da preveze što veći broj ljudi, već prostor u kojem bi svi građani trebalo da imaju približno iste uslove za bezbedno i dostojanstveno putovanje. Upravo zato ulaganje u vozni park ima značaj koji prevazilazi samu nabavku novih autobusa. Za putnike to znači manje kompromisa tokom svakodnevnog putovanja - od ulaska u vozilo do dolaska na odredište.

Prijatna temperatura VELIKE staklene površine daju autobusu savremen izgled, ali imaju i praktičnu ulogu. Više prirodne svetlosti i bolja preglednost doprinose prijatnijem ambijentu tokom vožnje, dok klima i grejanje omogućavaju da temperatura u putničkom prostoru bude prijatnija bez obzira na vremenske prilike.

Iz ASP "Strela" Obrenovac ističu da nastavljaju da ulažu u kvalitet javnog prevoza, a da bi savremena vozila poput Ecoline trebalo da budu korak ka udobnijem, dostupnijem i bezbednijem prevozu:

- Dobar autobus nije samo onaj koji stiže na vreme. To je i onaj u koji se lako ulazi, u kojem ima dovoljno mesta, u kojem je prijatno tokom vrelog leta i hladne zime i u kojem se svaki putnik može osećati sigurno. A upravo takav standard sve više postaje očekivanje putnika - da put do odredišta ne bude samo obaveza, već i što udobniji deo svakog dana.

Foto: ASP Strela Obrenovac