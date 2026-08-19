Beograd

SUZBIJANJE KOMARACA U OBRENOVCU DO 21. AVGUSTA: Javne površine prioritet

Jelisaveta Ljutić

19. 08. 2026. u 10:30

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U Obrenovcu se od juče pa do 21. Avgusta na javnim površinama teritorije sprovodi tretman suzbijanja komaraca .

СУЗБИЈАЊE КОМАРАЦА У ОБРЕНОВЦУ ДО 21. АВГУСТА: Јавне површине приоритет

Foto: Depositphotos/mrfiza

Stručna kontrola JKP „Gradska čistoća“ Beograd – Sektora ekologije i unapređenja životne sredine tokom sprovođenja larvicidnog tretmana nadziraće stručni rad ekipa, kontrolisati efekte suzbijanja larvi komaraca,  kao i dinamiku realizacije prema nedeljnom planu.

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