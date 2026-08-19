SUZBIJANJE KOMARACA U OBRENOVCU DO 21. AVGUSTA: Javne površine prioritet
U Obrenovcu se od juče pa do 21. Avgusta na javnim površinama teritorije sprovodi tretman suzbijanja komaraca .
Stručna kontrola JKP „Gradska čistoća“ Beograd – Sektora ekologije i unapređenja životne sredine tokom sprovođenja larvicidnog tretmana nadziraće stručni rad ekipa, kontrolisati efekte suzbijanja larvi komaraca, kao i dinamiku realizacije prema nedeljnom planu.
Preporučujemo
BEZ KOČNICE I MEĐU PEŠACIMA: Električna vozila sve se češće se mogu videti na trotoarima
18. 08. 2026. u 14:00
RADIONICE I PORODIČNI SKUP: Tradicionalna manifestacija u Zemunu
18. 08. 2026. u 11:29
DANAS BEZ STRUJE DRAŽEVAC I POLjANE: I dalje radovi u obrenovačkim selima
18. 08. 2026. u 09:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)