BEZ KOČNICE I MEĐU PEŠACIMA: Električna vozila sve se češće se mogu videti na trotoarima

ELEKTRČNI tortineti ne izlaze iz fokusa. Nakon što je nedavno natrotoaru u centru grada povređena trudnica, ponovo se pokrenulo pitanjezašto vozači ovih dvotočkaša koriste trotoar umesto kolovoza.

Foto: magnific/freepik

Trotoari su namenjeni pešacima, ali se trotineti na njima mogu videti gotovo svakodnevno. Iako propisi jasno određuju gde smeju da se kreću, mnogobrojni vozači ih se očigledno ne pridržavaju.

U razgovoru za "Novosti" direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović navodi da vozilima nije mesto na trotoarima.

- Trotineti jesu vozila bez obzira što ih srećemo na trotoarima - rekao je Okanović za "Novosti".

Za nezgodu koja se pre nekoliko dana dogodila u Beogradu, a kada je povređena trudnica, Okanović naglašava da će se verovatno sprovesti krivični postupak.

- Reč je o saobraćajnoj nezgodi. Pošto je jedan učesnik povređen, nadležno javno tužilaštvo će sprovesti istragu, odnosno započeće postupak - navodi Okanović. - U krivičnom postupku se uvek utvrđuje odgovornost učesnika nesreće, to jest, koji su propusti svakoga od učesnika.

Kažnjeno 347 vozača PREMA podacima MUP, od početka godine sankcionisano je 347 vozača koji su trotoarima upravljali električnim trotinetima, biciklima ili motociklima. Za ovu vrstu prekršaja i kategoriju vozila, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara. Za kretanje površinom koja nije namenjena za saobraćaj te vrste vozila istog zakona propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara - rekli su nedavno za "Novosti" u MUP.

U ovom slučaju, kako kaže Okanović, pešak ne može ništa da pogreši. On ima pravo da se potpuno slobodno kreće trotoarom.

- Zakon zabranjuje da dete mlađe od 14 godina upravlja trotinetom. Od 14. do 18. godine vožnja je dozvoljena isključivo u zoni 30 i zoni škole. Tek posle 18. godine dozvoljena je vožnja tamo gde je ograničenje 50 kilometara na čas - rekao je Okanović.

Trotoar nije poligon za vožnju, niti mesto na kojem pešaci treba da strepe od toga ko će im naići iza leđa. A kada trotinet u ruke dobije dete, odgovornost ne počinje njegovom prvom vožnjom, već mnogo ranije - u rukama roditelja koji mu ga je kupio.