KAFIĆI I VIDIKOVCI NAD VODOM: Stari železnički most na Savi biće namenjen isključivo pešacima i biciklistima, uz nove sadržaje
PREDUZEĆE "Beograd na vodi" podnelo je zahtev za odlučivanje o potrebiprocene uticaja na životnu sredinu Starog železničkog mosta preko SaveMinistarstvu zaštite životne sredine.
Ovim dokumentom predviđena je prenamena, tačnije prelaz preko reke postaće prvi gradski most namenjen isključivo pešacima i biciklistima, uz nove sadržaje.
Prema idejnom rešenju "Mostprojekta AD", most će biti prilagođen i prolasku interventnih, servisnih i dostavnih vozila mase do 3,5 tone.
Najzahtevniji posao predstavlja buduće podizanje čitave konstrukcije za 2,6 metara kako bi se obezbedila propisana visina plovnog puta na međunarodnoj reci. Trenutni slobodni profil sa 6,9 biće podignut na 9,5 metara.
Kako bi se uredile parkovske površine i povezao most sa Linijskim parkom predviđa se uklanjanje dela konstrukcije na novobeogradskoj strani, između stubova S4 i S6.
Planirana je izgranja kafića, mesta za predah i vidikovca u zonama stubova S2 i S3, koji će biti smešteni iznad pešačke staze kako ne bi ometali kretanje. Do njih će se dolaziti stepeništima i liftovima. Takođe, kod ovih stubova biće još mesta za odmor i zadržavanje, uključujući romboidna proširenja. Takozvani "kubusi" povećaće širinu mosta sa 6,5 na maksimalnih osam metara, a planirano je ukupno 19 romboida.
A, kada se most pogleda iz daljine dominiraće zelenilo. Planirano je da budu postavljene žardinjere sa ukrasnim travama, perenama, lavandom, žalfijom, sedumom i drugim vrstama otpornim na vetar i sušu. Na pojedinim proširenjima biće postavljena i viša stabla.
Poslednji voz prošao 2018.Stari železnički most je najstariji postojeći prestonički most na reci Savi. Otvoren je 1. septembra 1884. godine, a tokom svetskih ratova je četiri puta bio rušen i obnavljan. Poslednja, sadašnja, verzija mosta podignuta je odmah nakon Drugog svetskog rata u okviru ratne reparacije i služila je za železnički saobraćaj sve do juna 2018. godine, kada je ispraćen poslednji voz i zatvorena bivša Glavna železnička stanica.
Pored toga, posao obuhvata izgradnju kompletne infrastrukture koja je neophodna za funkcionisanje budućeg sadržaja. Pod tim se podrazumeva izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, kao i elektroenergetskih, telekomunikacionih i mašinskih instalacija.
U okviru čelične konstrukcije predviđen je i prostor za prolazak toplodalekovoda, kao i drugih komunalnih instalacija.
Preporučujemo
IZMENE NA 45 I 612: Asfaltiranje Geteove do 31. avgusta
17. 08. 2026. u 16:34
DEČJI PROGRAM PREDVEČE: Topčiderski park za vikend
17. 08. 2026. u 16:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)