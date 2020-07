Beta | 01. jul 2020. 20:29 |

DIREKTOR Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša izjavio je danas da Crna Gora nije otvorila granicu sa Srbijom i ostalim zemljama regiona jer je mogućnost da dođu turisti velika, a sa njima i mogućnost širenja virusa korona.On je na konferenciji za medije rekao da je, za razliku od Crne Gore, mogućnost da državljani regiona putovanjima ugroze Evropsku uniju mala.Vlada Crne Gore saopštila je juče da otvara granice za države Evropske unije (EU), ali ne i granicu sa Srbijom koja ostaje zatvorena do daljnjeg. U Crnu Goru se ne može ući ni iz Severne Makedonije. U Crnu Goru uz negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2 akreditovane laboratorije, star ne više od 48 sati može se ući iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova.- Zašto ako EU otvara granice za neke zemlje regiona mi to ne činimo? To je vezano za mogućnost da EU neće ugroziti dolazak turista tih zemlje, zato što ih je mali broj koji će krenuti ka zemljama EU i mogućnost je mala za širenje virusa. A mogućnost da iz tih zemalja dođu turisti kod nas je velika. Isto tako mi smo otvorili granice za Španiju jer ne očekujemo veliki broj turista iz te zemlje. Znači svaka zemlja procenjuje i posebno vodi računa o kapacitetima i mogućnostima - kazao je Mugoša na konferenciji za medije Nacionalnog koordinacionog tela.Direktor Kliničkog centra Crne Gore Jevto Eraković je kazao da su dani koji slede presudni za dalji tok epidemije, i ne žele u Crnoj Gori da imaju slike kakve dolaze iz nekih drugih država.- Zbog toga moramo da čuvamo sebe, da bi zaštitili sebe i one do sebe - kazao je Eraković.On je saopštio da se trenutno u Crnoj Gori nalazi 39 osoba na bolničkom lečenju, od toga 14 u Kliničkom centru Crne Gore, od kojih su dva pacijenta životno ugrožena, sedam se leči u Baru i svi su stabilno, a u Beranama 18 pacijenata, od toga je dvoje ugroženih.- Upoređujući podatke na današnji dan, sa istim u proteklom talasu epidemije, vidimo da imamo mnogo više zaraženih, i da je prenos virusa mnogo brži. Kao i čitav svet, i Crna Gora mora da nauči da živi sa virusom - kazao je Eraković.U Crnoj Gori su od sredine juna zaražene 252 osobe i tri su preminule.