Novosti online | 18. jun 2020. 21:20 | Komentara: 0

Vukavar je u četvrtak predveče bio popriše žestoke navijačke tuče “Bed Blu Bojsa” i “Grobara”, posle koje je između 20 i 25 ljudi privedeno u policiju, dok se za ostalim vinovnicima incidenta još traga.Hrvatski portal “24 sata”, navodi, pozivajući se na izvore sa lica mesta, da je do sukoba došlo pošto su navijači Partizana verbalno napali Hrvata koji je u tom trenutku šetao sa ženom i detetom.- U četvrtak predveče haos u Vukovaru. Potukli su se pripadnici dve navijačke grupe, Dinamovi „Bed Blu Bojsi“ i navijači Partizana koji se zovu „Grobari“. Potvrdio nam je to portparol PU Vukovarsko - sremske Dragoslav Živković - javlja 24sata.hr.Do tuče je došlo oko 19 sati u Ulici Vijenac kneza Branimira, potvrđeno je iz vukovarsko sremske policije, uz informaciju da su dvojica mladića završila u bolnici.- Policija je bila brza, priveli su 20 do 25 ljudi, za ostalim učesnicima tragaju - rečeno je iz policije.- Poslednjih mesec i po dana naši službenici patroliraju Vukovarom kako bi sprečili ovakve situacije. Odmah smo reagovali i sprečili da dođe do većih nevolja. Ovakve stvari nećemo dopustiti u našem gradu - izjavio je Živković.