U ALBUM prvenac pod nazivom "Buđenje" Maja Stojanović, ćerka preminulog pevača Ljubiše Stojanovića Luisa, unela je mnogo ljubavi.





Talentovana pevačica priznaje za "Novosti", da se dugo tražila na muzičkoj sceni i da je to glavni razlog zbog čega je publika morala da čeka da se njen disk zavrti. To se konačno desilo, naša sagovornica je kroz devet pesama ispredala priču o sebi i dopustila slušaocima da zavire u njen svet. Odmah na početku intervjua naglasila je da se tokom rada stvarajući ih više nahranila dobrom energijom nego što ju je potrošila.





- Od momenta kada sam se probudila i pronašla, inspiracija je zaprštala i još pršti - opisuje Maja Luis.





- Ceo album sam ja. Malo kroz metafore, malo u bukvalnom smislu, svaka pesma govori o meni. Ona koja je, po mom mišljenju, zaokružila album je "Sruši taj zid". Ipak, svaku volim podjednako.





* Numera "Molim se za tebe" govori o nasilju nad ženama. Zbog čega ste odlučili da zapevate o ovom rasprostranjenom problemu?

- Nasilje nad ženama i devojčicama počinje mnogo pre nego što bilo ko primeti, a često to ne bude niko. Sve se dešava kroz suptilne manipulacije i sugestije da devojka treba da menja nešto na sebi da bi se dopala voljenom ili osobi koja joj je bitna, a ona to nesvesno radi jer joj je stalo do tog nekog... To je početak. Žena može da deluje samouvereno spolja, ali u duši je samo mala devojčica koja želi da bude voljena. Pogrešno je uverenje da mora da zasluži ljubav na kašičicu. Imam ćerku i želim kod nje da razbijem šablon da žena mora da služi muškarcu. Treba da bude svesna sebe, da veruje da može sve da postigne trudom i disciplinom, da uči da je ljubav poštovanje i razumevanje i tako da bira partnere. Nemojte pogrešno da me shvatite, ne mislim da su svi muškarci loši ali time što rastemo u uverenju da čekamo princa da nas spasi i da nismo dovoljno jake i sposobne, mi privlačimo tip muškarca koji će da vrši mentalno nasilje nad nama. Fizičko zlostavljanje sledi kasnije i podjednako je strašno kao psihičko. Želim da podignem svest nama ženama da radom na sebi možemo samo najboljeg muškarca da privučemo.

* Za koga se molite u pomenutoj pesmi?

- To ne želim da kažem, nemojte da mi zamerite, ali poenta pesme je da treba da pustimo svu mržnju, bes i gnev, da oprostimo i da im želimo sve najbolje. To radimo zbog sebe.

* Budući da je vaš brat Marko stekao veliku popularnost, a oboje ste veoma talentovani, da li je među vama ikada bilo nadmetanja u muzičkom smislu?

- Od njega mnogo učim i uvek ga pitam za savet jer je mnogo racionalniji u poslu od mene. Među nama nikada nije bilo nadmetanja, mnogo smo vezani, poštujemo se i podržavamo u svemu. Izuzetno sam ponosna na Marka i uživam u njegovim uspesima. Što se mene tiče, uspela sam, srećna sam i zadovoljna jer radim ono što volim, stvaram, pevam, nastupam i ne želim da to ikada stane. Videćemo kuda će me to odvesti.