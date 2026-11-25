LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da, prema njegovoj oceni, vlast u Srbiji trenutno funkcioniše kroz pet centara moći, među kojima je naveo strane političke strukture, plenume, „Studentsku listu“, kriminalne grupe i pravosudne institucije.

Foto: N. Skenderija

Vučić je izneo tvrdnju da su pojedini strani akteri, prvenstveno iz Hrvatske, učestvovali u političkim promenama u Srbiji, kao i da postoje očekivanja da nove vlasti preduzmu određene korake u vezi sa Kosovom i Metohijom.

– U ovom trenutku vladaju, pre svega, deo tih stranaca koji su sprovodili ovu revoluciju, njihovi plenumi, sama „Studentska lista“, odnosno njih 140 koji se tu nalaze, narko-krilo, vračarski klan, i naravno tužilaštvo i sudovi – rekao je Vučić, iznoseći svoje optužbe.

On je ocenio da se uticaj plenuma smanjuje, dok se pojedini predstavnici novih institucija međusobno nadmeću za političku moć.

Izneo tvrdnje o iznudi 500.000 evra i pretnjama kriminalne grupe

Govoreći o bezbednosnoj situaciji, Vučić je ponovio tvrdnje o slučaju navodne iznude u jednom beogradskom restoranu, za koji je rekao da je prijavljen policiji.

– Ušli su u jedan poznati beogradski restoran i tražili 500.000 evra. Potpisivali su se kao „prijatelji iz Crne Gore i Srbije“ – naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, vlasnik restorana prijavio je pretnje Upravi kriminalističke policije, nakon čega mu je ubrzo stigla nova poruka.

– Pet minuta posle toga stigla mu je poruka: „Sad si dužan milion, zato što si prijavio policiji“ – izjavio je Vučić.

On je kritikovao postupanje nadležnih organa, tvrdeći da policija nije preduzela odgovarajuće mere protiv kriminalnih grupa, već se bavila drugim slučajevima po nalogu tužilaštva.

Na kraju se osvrnuo na večerašnji skup podrške Draganu J. Vučićeviću ispred Policijske stanice Voždovac i zahvalio okupljenima.

– Zadivljen sam brojem ljudi koji su došli po hladnom vremenu. Nije važno da li ih je bilo 800, 1.000 ili 1.200. Došli su i imali hrabrosti da se suprotstave teroru – rekao je Vučić.