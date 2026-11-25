SPECIJALNI predstavnik generalnog sekretara UN i šef Unmika Peter Due posetio je Kosovsku Mitrovicu, gde se sastao sa predstavnicima Studentske liste, Srpske liste, kao i sa predstavnicima civilnog društva iz severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice.

Foto: TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Takođe se odvojeno sastao sa gradonačelnikom Severne Mitrovice Milanom Radojevićem i posetio nove prostorije ombudsmana, gde je razgovarao sa zamenikom ombudsmana Srđanom Sentićem, navedeno je u objavi Unmika na Fejsbuku.

Dodaje se da su ovi susreti bili prilika da se čuju različita lokalna mišljenja i razmene stavovi o prioritetima zajednica, ukupnoj situaciji, kao i o inicijativama za izgradnju poverenja među zajednicama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić