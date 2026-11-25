Šef Unmika na KiM: Sastanak sa predstavnicima Studentske liste, Srpske liste, civilnog društva
SPECIJALNI predstavnik generalnog sekretara UN i šef Unmika Peter Due posetio je Kosovsku Mitrovicu, gde se sastao sa predstavnicima Studentske liste, Srpske liste, kao i sa predstavnicima civilnog društva iz severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice.
Takođe se odvojeno sastao sa gradonačelnikom Severne Mitrovice Milanom Radojevićem i posetio nove prostorije ombudsmana, gde je razgovarao sa zamenikom ombudsmana Srđanom Sentićem, navedeno je u objavi Unmika na Fejsbuku.
Dodaje se da su ovi susreti bili prilika da se čuju različita lokalna mišljenja i razmene stavovi o prioritetima zajednica, ukupnoj situaciji, kao i o inicijativama za izgradnju poverenja među zajednicama.
(Tanjug)
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