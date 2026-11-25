LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da smatra da u Srbiji postoje različiti kriterijumi u postupanju prema javnim ličnostima, osvrćući se na hapšenje Dragana J. Vučićevića i odbacivanje krivične prijave protiv novinara Dinka Gruhonjića.

Foto: Printskrin TV INformer

Vučić je komentarisao odluku o odbacivanju prijave zbog Gruhonjićeve izjave o pretvaranju crkava u pabove, navodeći da je kao obrazloženje navedeno to što je izjava data u Dubrovniku, odnosno u Hrvatskoj.

– Živimo u zemlji u kojoj će svi oni koji žele nešto da kažu i urade protiv srpskog naroda biti slavljeni, a svi oni koji se bore za srpski narod biće prokazani, hapšeni, šikanirani i maltretirani – rekao je Vučić.

On je ocenio da reakcije pojedinih hrvatskih, crnogorskih i albanskih medija na hapšenje Vučićevića pokazuju različite političke stavove prema tom događaju.

Vučić je naveo i da smatra da u Srbiji postoji atmosfera straha zbog koje pojedinci ne žele javno da iznesu svoje mišljenje.

– Ja razumem koliko su ljudi danas uplašeni. Ovakav teror u Srbiji nije postojao od 1945. godine – izjavio je Vučić.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, ni svi građani koji podržavaju parlamentarnu većinu ne odobravaju hapšenje glavnog urednika Informera.