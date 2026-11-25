SNIMCI koje je načinila Evropska svemirska agencija (ESA), četiri godine nakon što je američka agencija NASA namerno svojom letelicom skrenula sa putanje asteroid Dimorfos, trebalo bi da pruže dodatna saznanja naučnicima o tome šta se tačno dogodilo sa asteroidom, prečnika oko 160 metara.

Foto: AI generated/Gemini

Snimci, koje je zabeležila letelica “Hera” agencije ESA, istovremeno bi mogli da pomognu naučnicima u osmišljavanju efikasnijih misija za skretanje potencijalno opasnih nebeskih tela u budućnosti, preneo je danas Gardijan.

Predavač fizike na Univerzitetu Notingem Trent, Ijan Vitaker, izjavio je da je poznato da je došlo do promene orbitalne brzine asteroida i da su se usled udara odvojili fragmenti, ali je teško utvrditi šta je pripadalo letelici, a šta asteroidu.

-Ovi snimci će nam omogućiti da vidimo da li je nešto od letelice iz misije NASA-e ostalo na površini, ili je reč uglavnom o materijalu koji se odvojio od samog asteroida, kazao je Vitaker.

Cilj misije NASA-e bio je isprobavanje sistema planetarne odbrane, koji bi mogao da spreči da čovečanstvo doživi sudbinu dinosaurusa, ukoliko bi Zemlji zapretio neki asteroid ili kometa.

Ni Dimorfos, ni njegov veći pratilac, asteroid Didimos, nisu predstavljali takvu pretnju, ali su njihova kretanja pružila naučnicima pogodnu priliku da provere da li bi strategija skretanja asteroida sa putanje mogla da bude uspešna.

Krajem septembra 2022. godine, letelica DART, mase oko pola tone, udarila je u Dimorfos brzinom većom od 21.000 kilometara na sat, izbacivši u svemir ogroman oblak stenovitih ostataka.

Posmatranja pomoću teleskopa sa Zemlje pokazala su da je misija bila uspešna, ali koliko je materijala sa asteroida pomereno i kako je on tačno reagovao na sudar, ostala su otvorena pitanja.

Kako bi to istražila, Evropska svemirska agencija je 7. oktobra 2024. godine pokrenula misiju “Hera”, a nakon dvogodišnjeg putovanja, letelica veličine automobile, ovog meseca je stigla do para asteroida i sada ih posmatra sa udaljenosti od 25 do 30 kilometara.

Vitaker je izjavio da će naučnici pažljivo analizirati snimke u potrazi za dokazima o promenama na asteroidu.

Krajnji cilj ovih istraživanja je da se skretanje asteroida, koje je do sada bilo uspešan, jednokratan eksperiment, pretvori u pouzdan metod planetarne odbrane, naveo je britanski list.

(Tanjug)

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