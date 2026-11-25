LIDER opozicije Aleksandar Vučić ritikovao je večeras tokom gostovanja na Informer TV rad Radio-televizije Srbije, navodeći da javni servis ne obezbeđuje ravnopravnu zastupljenost različitih političkih stavova.

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Vučić je izjavio da poznaje nekoliko građana koji su glasali za sadašnju parlamentarnu većinu, ali da su, prema njegovim rečima, nezadovoljni pojedinim potezima vlasti i dešavanjima u Narodnoj skupštini.

Govoreći o RTS-u, tvrdio je da su predstavnici njegove političke opcije spremni da gostuju u emisijama javnog servisa, ali pod uslovom da razgovori budu emitovani uživo.

– Hoće Vučić, ali uživo, ma koliko da traje. Ne možemo, ne možemo uživo, ne možemo da pustimo ni minut. To je jedini uslov njima, da ne bude uživo – rekao je Vučić, prepričavajući navodnu komunikaciju sa predstavnicima RTS-a.

On je naveo i da su prenosi skupštinskih sednica zabeležili veliku gledanost, tvrdeći da je Drugi program RTS-a tokom pojedinih termina bio gledaniji od drugih televizijskih programa.

Vučić je posebno kritikovao način izbora gostiju u političkim emisijama, ocenjujući da javni servis ne poštuje načelo predstavljanja različitih mišljenja.

– Upravljaju RTS-om na najgori mogući način, bez prihvatanja osnovnog pravila „audiatur et altera pars, da se čuje i druga strana. To je javni servis – izjavio je Vučić.

Osvrnuo se i na kadrovska rešenja i zapošljavanje na RTS-u, iznoseći kritike na račun pojedinih urednika i rukovodilaca.