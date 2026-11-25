"NE POŠTUJU OSNOVNO PRAVILO - DA SE ČUJE I DRUGA STRANA" Vučić kritikovao RTS
LIDER opozicije Aleksandar Vučić ritikovao je večeras tokom gostovanja na Informer TV rad Radio-televizije Srbije, navodeći da javni servis ne obezbeđuje ravnopravnu zastupljenost različitih političkih stavova.
Vučić je izjavio da poznaje nekoliko građana koji su glasali za sadašnju parlamentarnu većinu, ali da su, prema njegovim rečima, nezadovoljni pojedinim potezima vlasti i dešavanjima u Narodnoj skupštini.
Govoreći o RTS-u, tvrdio je da su predstavnici njegove političke opcije spremni da gostuju u emisijama javnog servisa, ali pod uslovom da razgovori budu emitovani uživo.
– Hoće Vučić, ali uživo, ma koliko da traje. Ne možemo, ne možemo uživo, ne možemo da pustimo ni minut. To je jedini uslov njima, da ne bude uživo – rekao je Vučić, prepričavajući navodnu komunikaciju sa predstavnicima RTS-a.
On je naveo i da su prenosi skupštinskih sednica zabeležili veliku gledanost, tvrdeći da je Drugi program RTS-a tokom pojedinih termina bio gledaniji od drugih televizijskih programa.
Vučić je posebno kritikovao način izbora gostiju u političkim emisijama, ocenjujući da javni servis ne poštuje načelo predstavljanja različitih mišljenja.
– Upravljaju RTS-om na najgori mogući način, bez prihvatanja osnovnog pravila „audiatur et altera pars, da se čuje i druga strana. To je javni servis – izjavio je Vučić.
Osvrnuo se i na kadrovska rešenja i zapošljavanje na RTS-u, iznoseći kritike na račun pojedinih urednika i rukovodilaca.
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