MILICA Đurđević Stamenkovski večeras je pružila podršku Draganu J. Vučićeviću i oštro osudila njegovo hapšenje, poručujući da je reč o političkom progonu i pokušaju da se uguši glas istine.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- I mog oca su zbog svedočenja istine hapsili i proganjali "Ozna", "Udba"i različite strukture koje su se borile decenijama da se ne čuje glas istine i glas onih ljudi koji su branili pravdu i pravo srpskog naroda da na ovim prostorima bude svoj na svome. Zato sam večeras ovde kao čovek, kao ćerka novinara, ali i kao majka dva dečaka koji treba da odrastaju u ovoj zemlji. Kao što vidite, veliko se zlo nadvilo nad Srbijom - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je potom otkrila da je danas, na adresu centrale Srpske stranke Zavetnici, na Terazijama 38, stigao odgovor na prijavu koju su pre više od dve i po godine podneli protiv Dinka Gruhonjića i Ane Lalić Hegediš.

- Više tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo je našu prijavu, pozivajući se na Krivični zakonik Republike Hrvatske, s obzirom na to da su Dinko Gruhonjić i Ana Lalić Hegediš izjave o pretvaranju naših hramova u pabove, o skvotiranju naših crkava i o dosrbljavanju Vojvodine izneli u Dubrovniku, tokom prisustva i obraćanja na njihovom festivalu. Mi smo insistirali da je u pitanju krivično delo izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti. U istom danu kada se pokreće postupak, kada se hapsi urednik i novinar Informer televizije po istom osnovu i za isto krivično delo, između ostalog, nama stiže odgovor da su Dinko Gruhonjić i Ana Lalić Hegediš nevini i nedužni. Pritom se pozivaju na Krivični zakonik Republike Hrvatske, a ja ću vas podsetiti da su u Hrvatskoj hapsili Srbe samo zbog toga što su pevali srpske patriotske i rodoljubive pesme. Šta bi se desilo da su njihovi novinari, analitičari i profesori u Srbiji na festivalima govorili o skvotiranju katoličkih crkava na prostoru Hrvatske? Nikada više ne bi ugledali lice slobode - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je ocenila da je reč o potpunoj politizaciji i instrumentalizaciji pravosuđa u svrhu političkog progona, te poručila da je večeras cilj odbrana prava na drugačije mišljenje.

- Mi večeras ovde smo da branimo uopšte naš prostor, da drugačije mislimo. Sve ono što nas bude čekalo narednih meseci od nas nalaže da budemo složni, da budemo jedinstveni, da se držimo zajedno, da ne gubimo ni hrabrost, ni integritet, ni dostojanstvo. Hodajte podignute glave, zato što onaj ko nosi sveću istine danas, kada se nad Srbijom nadvio tako gusti mrak, sasvim sigurno biće među prvima koji će ugledati lice pravde kad-tad - rekla je ona.