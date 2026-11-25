VUČIĆ O HAPŠENJU VUČIĆEVIĆA: Ovakva banda nikada nije bila na vlasti ni u jednoj evropskoj zemlji, borićemo se i pobediti (VIDEO)
ŠEF poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti ni u jednoj evropskoj zemlji! Borićemo se i pobediti, poručio je Vučić.
Vučićevo obraćanje prenosimo u celosti:
- Usledilo je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića. To je urađeno po odobrenju tužioca Drugog tužilaštva u Beogradu Pljakić Marka, protiv Vučićević Dragana zbog tobože ometanja pravde i izazivanja panike i nereda.
- Ovo je neverovatan bezobrazluk. Pročitaću vam samo jedan deo. Dakle, zamislite za ono veče kada su mu upali u televiziju. Oni kažu: "Osumnjičeni, koristeći platformu Informer televizije, koji ima nacionalnu internet dostupnost, lupeta gluposti..." Nemaju nacionalnu dostupnost, ali dozvoljeno je revolucionarnim tužiocima. Ali pazite: "U produženom periodu od 2023. do 2026. sistemski sprovodio medijsku kampanju širenja mržnje, netrpeljivosti i javnog targetiranja". A onda nam saopštavaju da je najveći problem u tome što je rekao da se priprema Majdan, građanski rat i automobil pun benzina. Pripremili su i Majdan i građanski rat. Pa imali su automobile - ne znam da li pune benzina, ali pune i noževa i palica i droge i svega drugog, i sve su to imali.
- Ovakvi banditi tužilački, ovakve sluge novouspostavljenog kriminalnog režima čije je narko i oružano krilo vračarski klan - ovako nešto nikada nismo videli.
- Ovde vidite hrabrog Dragana Vučićevića, gde piše: "Rešenje primio Dragan Vučićević", gde se očekuje njegov potpis, a on je napisao: "Odbijam da potpišem, ovo je politički progon!" S pravom napisao čovek, još jednom pokazao i koliko je hrabar i koliko se bori za svoje ideje. Ovako nešto Srbija nije doživela.
- Kad govorite o progonu i o lažima - je l’ gonite one koji su lagali o zvučnom topu? Je l’ gonite one koji su lagali o Jovanjici? Koji su lagali o Sarajevo safariju? Je l’ gonite one koji su lagali o ubijenom dečaku u Valjevu? Naravno da ne gonite. Sluge uvek imaju svoju cenu i srećom pa se uvek takvima i pokažu.
- Dobro, ceo svet je sad video i cela Srbija je videla u šta su nam zemlju pretvorili. A Dragan Vučićević će izdržati - izdržaće teror skupštinske većine koja sladostrasno aplaudira pred njegovim sinom, valjda se radujući nečijoj nesreći. Uzredne lekove mu ne daju dok ne dobiju izveštaj lekara da baš te lekove pije. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti nigde, ni u jednoj evropskoj zemlji, nekada. Dobro, borićemo se."
Preporučujemo
UHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Određen mu pritvor, skup podrške većeras u 18.40h ispred PU Voždovac
25. 11. 2026. u 10:05 >> 13:41
EVO ZBOG ČEGA JE UHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Osumnjičen za dva krivična dela
25. 11. 2026. u 11:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)