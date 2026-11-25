ŠEF poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti ni u jednoj evropskoj zemlji! Borićemo se i pobediti, poručio je Vučić.

Foto: Instagram

Vučićevo obraćanje prenosimo u celosti:

- Usledilo je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića. To je urađeno po odobrenju tužioca Drugog tužilaštva u Beogradu Pljakić Marka, protiv Vučićević Dragana zbog tobože ometanja pravde i izazivanja panike i nereda.

- Ovo je neverovatan bezobrazluk. Pročitaću vam samo jedan deo. Dakle, zamislite za ono veče kada su mu upali u televiziju. Oni kažu: "Osumnjičeni, koristeći platformu Informer televizije, koji ima nacionalnu internet dostupnost, lupeta gluposti..." Nemaju nacionalnu dostupnost, ali dozvoljeno je revolucionarnim tužiocima. Ali pazite: "U produženom periodu od 2023. do 2026. sistemski sprovodio medijsku kampanju širenja mržnje, netrpeljivosti i javnog targetiranja". A onda nam saopštavaju da je najveći problem u tome što je rekao da se priprema Majdan, građanski rat i automobil pun benzina. Pripremili su i Majdan i građanski rat. Pa imali su automobile - ne znam da li pune benzina, ali pune i noževa i palica i droge i svega drugog, i sve su to imali.

- Ovakvi banditi tužilački, ovakve sluge novouspostavljenog kriminalnog režima čije je narko i oružano krilo vračarski klan - ovako nešto nikada nismo videli.

- Ovde vidite hrabrog Dragana Vučićevića, gde piše: "Rešenje primio Dragan Vučićević", gde se očekuje njegov potpis, a on je napisao: "Odbijam da potpišem, ovo je politički progon!" S pravom napisao čovek, još jednom pokazao i koliko je hrabar i koliko se bori za svoje ideje. Ovako nešto Srbija nije doživela.

- Kad govorite o progonu i o lažima - je l’ gonite one koji su lagali o zvučnom topu? Je l’ gonite one koji su lagali o Jovanjici? Koji su lagali o Sarajevo safariju? Je l’ gonite one koji su lagali o ubijenom dečaku u Valjevu? Naravno da ne gonite. Sluge uvek imaju svoju cenu i srećom pa se uvek takvima i pokažu.

- Dobro, ceo svet je sad video i cela Srbija je videla u šta su nam zemlju pretvorili. A Dragan Vučićević će izdržati - izdržaće teror skupštinske većine koja sladostrasno aplaudira pred njegovim sinom, valjda se radujući nečijoj nesreći. Uzredne lekove mu ne daju dok ne dobiju izveštaj lekara da baš te lekove pije. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti nigde, ni u jednoj evropskoj zemlji, nekada. Dobro, borićemo se."