POSLANIK "Studentske liste" Ilija Srdanović izjavio je danas da su, nakon što su izabrani i članovi za stalne parlamentarne delegacije u međunarodnim institucijama, prvi sledeći koraci sastanci odbora, a prvi među njima je Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji je, kako je rekao, prioritetan za dalji rad Skupštine.

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- Ono što nas dalje čeka, kao prvi naredni koraci, jeste da predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Aleksandar Čupić, raspiše izbore za predsednika Srbije - rekao je Srdanović na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

On je ocenio da je konstituivna sednica protekla u demokratskoj i dostojanstvenoj atmosferi, od trenutka kada je izglasano rukovodstvo Skupštine.

- Pre svega, na mestu predsednika Skupštine Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić. Nije mu bilo lako, posebno prvog dana, kada je bio sam, kada nije imao uz sebe ljude koji su trebali i morali da mu pomognu - dodao je Srdanović.

Rekao je da su vrlo brzo uspeli da, bez obzira na opstrukcije koje su viđane u svakom danu rada Narodne skupštine, uspešno izglasaju i potpredsednike Skupštine Srbije.

- Naravno da mi ne možemo to da prenebregnemo, da smo imali opstrukcije, da smo imali smetnje, da smo imali problema u prvim danima rada Skupštine. Međutim, videli ste i sami da su predstavnici Studentske liste, svi govornici Studentske liste, bili neka drugačija lica Srbije koja ćete i u budućnosti imati prilike da vidite - rekao je Srdanović.

(Tanjug)