POSLANICI Skupštine Srbije završili su danas konstitutivnu sednicu i formirali 15. saziv parlamenta nakon izbora održanih 25. oktobra.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić poručio je da je svaka uvreda izrečena u visokom Domu Narodne skupštine nekom narodnom poslaniku, uvreda za sve građane ove zemlje.

- To nije uvreda za 1,7 miliona ili 2,3 miliona, već uvreda svih 6,5 miliona građana ove zemlje, ove lepe zemlje. Budimo dostojni njene lepote - kazao je Čupić zaključujući sednicu.