"BUDIMO DOSTOJNI LEPE SRBIJE" Čupić: Svaka uvreda izrečena u Skupštini je uvreda za sve građane ove zemlje
POSLANICI Skupštine Srbije završili su danas konstitutivnu sednicu i formirali 15. saziv parlamenta nakon izbora održanih 25. oktobra.
Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić poručio je da je svaka uvreda izrečena u visokom Domu Narodne skupštine nekom narodnom poslaniku, uvreda za sve građane ove zemlje.
- To nije uvreda za 1,7 miliona ili 2,3 miliona, već uvreda svih 6,5 miliona građana ove zemlje, ove lepe zemlje. Budimo dostojni njene lepote - kazao je Čupić zaključujući sednicu.
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