uživoUHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Određen mu pritvor, oglasio se sin i advokat, okupili se građani ispred PU Voždovac
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je.
Ivana Vučičević za ”Novosti” o hapšenju Vučićevića
Vučević za "Novosti" o hapšenju Vučićevića
Reči sina Dragana Vučićevića
- Sve što se stavlja mom ocu na teret ne predstavlja nikakav osnov za zadržavanje. Ako sam dobro razumeo stavljam mu se krivično delo ometanje pravde i izazivanje panike. Ovo je čist politički progon. Svaka mu čast na borbi. Isitna ne može da se učutka, borićemo se do poslednjeg daha, makar nas sve zatvorili - rekao je Vukašin, sin Vučićevića i narodni poslanik. - Dozvolili su da mu se dostave lekovi.
Prva izjava advokata
- Vučićević je dobro, dobrog je držanja. Primio sam rešenje o zadržavanju u roku od 48 sati i onda mora da bude izveden pred tužioca - rekao je advokat Vučićevića okupljenima ispred policijske stanice.
Vučićeviću određeno zadržavanje
Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju- čl. 343 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.61 KZ i krivično delo Ometanje pravde čl.336b KZ.
Kako je saopštilo Drugo Osnovno javno tužilaštvo, osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu 26. novembra.
Okupljanje ispred PU Voždovac
Poslanici poslaničke grupe ”Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje”, napustili su Skupštinsku salu i otišli ispred PU Voždovac gde je odveden Vučićević.
Ispred PU Voždovca okupljaju se i građani da pruže podršku Vučićeviću.
Ivana Vučićević rekla je ispred policijske stanice da je ovo udar na slobodu medija.
- Već dve godina trpimo ozbiljan teror - rekla je ona. - Neka ova nova vlast pokaže da se zalaže za slobodne medije.
Uhapšen Vučićević
Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda, koji nisu bili obeleženi.
Za sada se još uvek ne zna ko je uhapsio Dragana J. Vučićevića jer automobil nije bio obeležen.
Kako saznaju iz televizije Informer, on je odveden u policijsku stanicu Voždovac.
Da se radi o nastavku terora nove vlasti govori to da je Dragan J. Vučićević uhapšen zbog navodnog izazivanja panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde, a to sve saznaje režimski portal Nova, navode iz Informera.
- A upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Čekaj, bre, jeste doveli ovoga gore? Ovog što je tukao žene? Izbacite ih napolje. Dakle, što se tiče grupe studenata koja se gore nalazi, oni su tukli žene, to nisu studenti nego batinaši - rekao je u Skupštini lider opozicije Aleksandar Vučić.
(Informer)
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